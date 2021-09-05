В соответствии с подписанным соглашением, Tractebel в партнёрстве с бельгийским ядерным центром SKC-CEN и французской компанией Orano (бывшая AREVA) наладит производство плутония-238 на французском заводе Ла-Аг, где этот изотоп будет извлекаться из материала, полученного в ходе облучения мишени из нептуния-237 на бельгийском исследовательском реакторе BR2 в Моле.
У сперматозоидов мужчин, переболевших коронавирусом, есть генетические аномалии, которые негативно влияют на репродуктивную функцию, сообщила в эфире «Радио России» главный внештатный гинеколог Минздрава, академик Лейла Адамян.