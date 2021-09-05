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Чубайс рассказал, как повысить зарплаты и пенсии россиян

Рост зарплат и пенсий в стране невозможен без "зеленых технологий", считает спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс.
Smotrim.ru
Экономика России должна пойти по «зеленому» пути, который предполагает рациональное и бережное использование природных ресурсов, чтобы в стране выросли зарплаты и пенсии.
URA.Ru
Реального роста можно достичь лишь через рациональное использование имеющихся ресурсов.
Общественная служба новостей
В частности, Чубайс предложил закупать у Европы углеводородное топливо.
Московский Комсомолец

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