Газета.RuЧубайс рассказал, как повысить зарплаты и пенсии россиянСпецпредставитель президента России Анатолий Чубайс рассказал, как можно повысить заплаты и пенсии граждан.АБНЭкономика России должна пойти по «зеленому» пути, который предполагает рациональное и бережное использование природных ресурсов, чтобы в стране выросли зарплаты и пенсии.URA.Ru«Другого пути нет и не будет», — отметил Чубайс.РамблерВ частности, Чубайс предложил закупать у Европы углеводородное топливо.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьАктуальные НовостиАктуальные НовостиНародные новостиПетербургский дневникОбщественная служба новостей9111.ruVolga-DayРамблерЧто происходитЭкономика сегодняАрбузФАННевские НовостиГлагоLАБНПодробнее о событииЧубайс предложил начать закупки в ЕС, чтобы повысить пенсии в РоссииЦарьград14:05Чубайс: экологичное пользование природными ресурсами поднимет зарплаты в РФНародные новости11:40Чубайс назвал способ повысить зарплаты в РоссииОбщественная служба новостей09:11Чубайс рассказал, как повысить зарплаты и пенсии россиянГазета.Ru10:42Чубайс назвал способ повысить пенсии и зарплаты россиянМосковский Комсомолец10:21Чубайс посоветовал, как повысить зарплаты и пенсии россиянSmotrim.ru11:31Чубайс рассказал, как повысить пенсии и зарплаты в РоссииURA.Ru08:35Показать ещёОценить348Поделиться