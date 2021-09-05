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Чубайс рассказал, как повысить зарплаты и пенсии россиян

Спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс рассказал, как можно повысить заплаты и пенсии граждан.
АБН
Экономика России должна пойти по «зеленому» пути, который предполагает рациональное и бережное использование природных ресурсов, чтобы в стране выросли зарплаты и пенсии.
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«Другого пути нет и не будет», — отметил Чубайс.
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В частности, Чубайс предложил закупать у Европы углеводородное топливо.
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