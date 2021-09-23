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Чубайс рассказал о снижении цен на ветряную и солнечную энергию в России

Показатели по ветроэнергетике близки к мировым.
ТАСС
Отбор проектов ВИЭ в 2021 году проводился в отношении объектов ветровой генерации, солнечной генерации и гидрогенерации.
РИА Новости
Согласно результатам торгов, минимальная цена победившей заявки составила 1,717 рубля за киловатт-час, по 14 проектам зафиксирована цена ниже 2 рублей за киловатт-час.
РИА Новости
Спецпредставитель уточнил, что цены на ветрогенератор приблизились вплотную к ценам традиционной генерации.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Чубайс назвал снижение цены на возобновляемую энергию результатом верной стратегии
Почти произошло то, ради чего создавалась российская возобновляемая энергетика Цена возобновляемой энергии опускается до энергии обычной Все рассчитывали, что в России это должно было произойти к конце 2020-х годов, но благодаря очень грамотно построенной стратегии это почти произошло сейчас.
ТАСС07:11

Подробнее о событии

Чубайс рассказал о снижении цен на ветряную и солнечную энергию в России
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Чубайс назвал снижение цены на возобновляемую энергию верной стратегией
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Чубайс заявил о «беспрецедентно подешевевшей» ветряной и солнечной энергии
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Чубайс считает снижение цен на экологически чистую энергию верной стратегией
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Чубайс назвал снижение цены на возобновляемую энергию результатом верной стратегии
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