Почти произошло то, ради чего создавалась российская возобновляемая энергетика Цена возобновляемой энергии опускается до энергии обычной Все рассчитывали, что в России это должно было произойти к конце 2020-х годов, но благодаря очень грамотно построенной стратегии это почти произошло сейчас.
«Нанолек», который выступает индустриальным партнером разработчика вакцины «КовиВак» Центра им. Чумакова, рассчитывает начать ее массовое производство в конце осени, рассказал в интервью РБК президент компании Владимир Христенко.
Старший клинический преподаватель Василиос Василиу, работавший вместе с научным сотрудником Киараном Графтон-Кларком и исследователем Рану Баралом раскрыл четыре вещи, которые означают, что у вас больше шансов заразиться COVID-19, несмотря на двойную вакцинацию, слова исследователей передает издание NVL.