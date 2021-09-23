Почти произошло то, ради чего создавалась российская возобновляемая энергетика Цена возобновляемой энергии опускается до энергии обычной Все рассчитывали, что в России это должно было произойти к конце 2020-х годов, но благодаря очень грамотно построенной стратегии это почти произошло сейчас.

ТАСС 07:11