Экономика

Газета.RuГазета.RuЧубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей. Об этом он сказал на Гайдаровском форуме, передает корреспондент "Газеты.Ru". По его словам, никто не предвидел такое явление, как "неплатежи".
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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