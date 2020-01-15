Экономика
Газета.RuЧубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей. Об этом он сказал на Гайдаровском форуме, передает корреспондент "Газеты.Ru". По его словам, никто не предвидел такое явление, как "неплатежи".
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Политика
Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения
«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
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В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
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СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве
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Путин предложил Мишустину пост премьер-министра
Заручившись согласием, Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму,- говорится в сообщении пресс-службы Кремля Встреча Путина и Мишустина уже состоялась и президент получил согласие Михаила Мишустина.
Космос
В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты
Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
Политика
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Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке
45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Шоу-бизнес
61-летняя жена Валентина Юдашкина показала фигуру в бикини
61-летняя жена Валентина Юдашкина показала фигуру в бикини Марина Юдашкина продемонстрировала идеальную фигуру.
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Власти Японии подтвердили первый случай заражения в стране коронавирусом нового типа, вспышка которого произошла в Китае, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
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Анатолий Вассерман раскрыл смысл отставки Дмитрия Медведева
Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман связал отставку правительства с озвученными в Послании президента России Федеральному Собранию задачами по повышению социального обеспечения нуждающихся граждан.
Происшествия
СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье
Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
Экономика
ЦБ отозвал лицензии у страховщиков «Чувашия-Мед», «Экип» и «Симаз-Мед»
Банк России приказами от 15 января 2020 года отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед" (г. Чебоксары), "Экип" (г. Москва) и "Симаз-Мед" (г. Новосибирск), говорится в материалах ЦБ.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Политика
Мишустин заявил, что Медведев рассчитывает на продолжение эффективной работы с ЕР
На встрече с депутатами «Единой России» Мишустин отметил, что Дмитрий Медведев заявил о том, что он рассчитывает на продолжение эффективной работы с единороссами в формате партии.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Лондона
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий, а Меган покинула Великобританию.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
В результате обрушения породы на руднике в Оренбургской области погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 января.
Экономика
Назван российский город-лидер по росту цен на жилье
«Однушки» за 2019 год прибавили в цене 6,4 процента: если в конце 2018-го средняя стоимость однокомнатной квартиры составляла 1,58 миллиона рублей, то в декабре 2019-го — 1,68 миллиона рублей.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации, которые помогут не заразиться вирусами ОРВИ и гриппа, в том числе в ведомстве посоветовали избегать людных мест.
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Пушков рассказал о польском предложении разделить Россию
Бывший советник президента США по национальной безопасности, поляк Збигнев Бжезинский предлагал России "разделиться на три части", заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Происшествия
Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте
Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
Энергетика
Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл готовится дать показания против нее в суде
На днях издание Daily Mail сообщило, что отец собирается подтвердить свои слова в суде.
Общество
Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце
В перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого по нормам Таможенного союза количества бактерий, в четырех — превышения по количеству плесени, в продукции трех марок обнаружились бактерии группы кишечной палочки и в одной — сульфитредуцирующие клостридии.
Музыка
Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.