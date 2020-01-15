Экономика

Газета.RuГазета.RuЧубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей. Об этом он сказал на Гайдаровском форуме, передает корреспондент "Газеты.Ru". По его словам, никто не предвидел такое явление, как "неплатежи".
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