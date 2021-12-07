В ближайшие 30 лет экономику России ожидает масштабная трансформация в рамках энергоперехода, заявил представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Open Innovations 2.0, Чубайс отметил, что нынешнему поколению людей выпало счастье стать свидетелями информационной революции, которая произошла в последние 30 лет и полностью изменила экономику и быт людей.
Пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового "хозяина" - животное, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
ТАСС, «Интерфакс» и телеграм-каналы сообщали, что причиной стрельбы стал конфликт из-за маски — по данным источников, мужчину попросили надеть маску, но он отказался, и его попытались выпроводить, после чего мужчина достал пистолет и открыл стрельбу.
Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность эвакуации американских граждан с территории Украины на фоне сообщений о возможном «российском вторжении», сообщает CNN со ссылкой на источники.
США вместе с европейскими союзниками рассматривают возможность введения санкций против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае решения руководства РФ атаковать Украину, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.