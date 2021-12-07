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Чубайс считает, что экономику России в следующие 30 лет ждет масштабная трансформация

В ближайшие 30 лет экономику России ожидает масштабная трансформация в рамках энергоперехода, заявил представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
RT на русском
Open Innovations 2.0, Чубайс отметил, что нынешнему поколению людей выпало счастье стать свидетелями информационной революции, которая произошла в последние 30 лет и полностью изменила экономику и быт людей.
РИА Новости
По словам Чубайса, в ближайшие десятилетия в энергетическом секторе будут пересмотрены базовые принципы.
РЕН ТВ
Выступая в июне на Петербургском международном экономическом форуме, Чубайс заявил, что Россия может сохранить статус великой энергетической державы благодаря экспорту водорода.
Российская газета

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