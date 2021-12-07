Znak.com: причиной стрельбы в МФЦ стал конфликт с «Жилищником»

ТАСС, «Интерфакс» и телеграм-каналы сообщали, что причиной стрельбы стал конфликт из-за маски — по данным источников, мужчину попросили надеть маску, но он отказался, и его попытались выпроводить, после чего мужчина достал пистолет и открыл стрельбу.