Чубайс считает, что нефтяная лошадь России «еще не сдохла»
Политик аллегорически высказался, что «нефтяная лошадь страны еще не сдохла, но отказ мировой энергетики от нефти и газа в обозримом будущем представляется неизбежным». Как отметил Чубайс, на данный момент Россия имеет буквально титаническую зависимость от нефти и газа.В источнике
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Чубайс считает, что нефтяная лошадь России «еще не сдохла»
Нефтяная лошадь России "еще не сдохла", но стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты".
РИА Новости13 ноября в 06:23
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