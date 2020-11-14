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Чубайс считает, что нефтяная лошадь России «еще не сдохла»

Политик аллегорически высказался, что «нефтяная лошадь страны еще не сдохла, но отказ мировой энергетики от нефти и газа в обозримом будущем представляется неизбежным». Как отметил Чубайс, на данный момент Россия имеет буквально титаническую зависимость от нефти и газа.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Чубайс считает, что нефтяная лошадь России «еще не сдохла»

Нефтяная лошадь России "еще не сдохла", но стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты".
РИА Новости13 ноября в 06:23
Подробнее о событии
ТАСС

Чубайс об углеводородной энергетике в России: лошадь еще не сдохла

ТАСС13 ноября в 10:14
РИА Новости

Чубайс считает, что нефтяная лошадь России «еще не сдохла»

РИА Новости13 ноября в 06:23
Газета.Ru

Чубайс: нефтяная лошадь России еще «не сдохла»

Газета.Ru13 ноября в 08:13
Lenta.ru

Чубайс заявил о титанической зависимости России от нефти и газа

Lenta.ru13 ноября в 07:03
Московский Комсомолец

Чубайс дал пессимистичный прогноз для России из-за нефтезависимости

Московский Комсомолец13 ноября в 07:54
РБК

Чубайс оценил здоровье «лошади» нефтяной экономики фразой «еще не сдохла»

РБК13 ноября в 08:20
ПРАЙМ

Чубайс рассказал, когда мир откажется от нефти и газа

ПРАЙМ13 ноября в 05:32

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