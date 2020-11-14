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Политик аллегорически высказался, что «нефтяная лошадь страны еще не сдохла, но отказ мировой энергетики от нефти и газа в обозримом будущем представляется неизбежным». Как отметил Чубайс, на данный момент Россия имеет буквально титаническую зависимость от нефти и газа.

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