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Чубайс считает, что нефтяная лошадь России «еще не сдохла»

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Накануне.Ru
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Нефтяная лошадь России "еще не сдохла", но стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Чубайс считает, что нефтяная лошадь России «еще не сдохла»

Нефтяная лошадь России "еще не сдохла", но стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты".
РИА Новостивчера в 06:23
Подробнее о событии
ТАСС

Чубайс об углеводородной энергетике в России: лошадь еще не сдохла

ТАССвчера в 10:14
РБК

Чубайс оценил здоровье «лошади» нефтяной экономики фразой «еще не сдохла»

РБКвчера в 08:20
Московский Комсомолец

Чубайс дал пессимистичный прогноз для России из-за нефтезависимости

Московский Комсомолецвчера в 07:54
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Чубайс заявил о титанической зависимости России от нефти и газа

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Газета.Ruвчера в 08:13
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Чубайс считает, что нефтяная лошадь России «еще не сдохла»

РИА Новостивчера в 06:23
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Чубайс рассказал, когда мир откажется от нефти и газа

ПРАЙМвчера в 05:32

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