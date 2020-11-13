МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Нефтяная лошадь России "еще не сдохла", но стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты".

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