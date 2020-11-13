Эксперты рассказали, какие факторы будут влиять на рубль в конце года

"Главными драйверами для рубля останутся: динамика пандемии – как в мире, так и в РФ, вероятность выделения новых пакетов помощи экономикам и населению – прежде всего в США и ЕС, а также тренд мировых цен на нефть", - указал Тихомиров.