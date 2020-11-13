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Чубайс считает, что нефтяная лошадь России «еще не сдохла»

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Накануне.Ru
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Нефтяная лошадь России "еще не сдохла", но стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Чубайс считает, что нефтяная лошадь России «еще не сдохла»

Нефтяная лошадь России "еще не сдохла", но стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты".
РИА Новостивчера в 06:23
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Чубайс дал пессимистичный прогноз для России из-за нефтезависимости

Московский Комсомолецвчера в 07:54
РБК

Чубайс оценил здоровье «лошади» нефтяной экономики фразой «еще не сдохла»

РБКвчера в 08:20
Газета.Ru

Чубайс: нефтяная лошадь России еще «не сдохла»

Газета.Ruвчера в 08:13
Lenta.ru

Чубайс заявил о титанической зависимости России от нефти и газа

Lenta.ruвчера в 07:03
ТАСС

Чубайс об углеводородной энергетике в России: лошадь еще не сдохла

ТАССвчера в 10:14
РИА Новости

Чубайс считает, что нефтяная лошадь России «еще не сдохла»

РИА Новостивчера в 06:23
ПРАЙМ

Чубайс рассказал, когда мир откажется от нефти и газа

ПРАЙМвчера в 05:32

Эксперты рассказали, какие факторы будут влиять на рубль в конце года

"Главными драйверами для рубля останутся: динамика пандемии – как в мире, так и в РФ, вероятность выделения новых пакетов помощи экономикам и населению – прежде всего в США и ЕС, а также тренд мировых цен на нефть", - указал Тихомиров.
РИА Новости00:32

СК возбудил дело из-за аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки грузового самолета Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» в Новосибирске.
Известиявчера в 11:25

Путин сообщил о создании нового состава системы управления ядерными силами России

Владимир Путин во время совещания с главами федеральных ведомств, руководителями предприятий ОПК и руководящим составом Министерства обороны РФ сообщил о создании новейшего пункта управления вооруженными силами России, в том числе и ядерными.
Evo-rus.com12 ноября в 09:18

Греция выразила протест действиям Турции в Средиземном море

Указание выразить протест Турции в связи с продлением сейсмических исследований в Восточном Средиземноморье дал глава МИД Греции Никос Дендиас 11 сентября, сообщает пресс-служба министерства.
ИА Красная Весна11 ноября в 08:24

Проведен обмен телами нескольких военнослужащих, погибших в боях вокруг города Шуша

При посредничестве и участии российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики, был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша.
Sputnik Азербайджан02:09

В Госдепартаменте выразили обеспокоенность созданием в России аппаратов «Посейдон»

Вашингтон обеспокоен разработкой в РФ необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" и полагает, что есть вопросы относительно того, будет ли соответствовать нормам международного права их возможное применение во время военного конфликта.
ТАСС00:30

«Барселона» летом выплатит Месси бонус в размере 33 млн евро

Ранее аргентинец активно пытался покинуть команду ESPN сообщает о том, что каталонская «Барселона» в феврале следующего года выплатит своему нападающему и капитану Лионелю Месси 33 млн евро в качестве бонуса за лояльность.
Центральная Служба Новостей22:35