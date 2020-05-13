Коронавирус

ТАССТАССЧубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии

Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать40
Анатолий Чубайс
Нужна нам целая индустрия private equity - прямых инвестиций, которая в России сегодня в 25 раз меньше, чем в Китае... У нас нет индустрии прямых инвестиций... Прямые инвестиции - это и есть развитие инновационной экономики.
— Анатолий Чубайс, политикРИА Новости 05:46

Подробнее о событии

Чубайс поделился рецептом выхода из «коронавирусного» кризиса

Московский Комсомолец09:17

Чубайс раскрыл становой хребет России

Lenta.ru08:32

Чубайс считает, что развитие инновационной экономики может стать основой выхода из кризиса

ТАСС06:11

Чубайс назвал выход из «коронакризиса»

БИЗНЕС Online06:10

Чубайс назвал рецепт выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса

ИА Красная Весна05:51

Чубайс видит выход из COVID-кризиса в построении инновационной экономики

РИА Новости05:46

Анатолий Чубайс призвал власти повернуться от нефти к инновационной экономике

Татар-информ06:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 18:02, Ашберн
Здоровье

На 13 мая коронавирусом в Подмосковье заразились 23662 человека

Всего заразилось 23662 человека, из которых вылечились и покинули больницы 1745 человек. Скончалось от коронавируса 226 человек.
Вести Подмосковья 11:40
1K
Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
509
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
49
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
1,4K
Общество

В школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
127
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
355
Общество

У девятиклассников отменили экзамены

Напомним, что традиционно государственная итоговая аттестация в 9-х классах включает сдачу 4 ОГЭ: два предмета – обязательные для всех русский язык и математика, и два предмета – по выбору ученика.
Известия Мордовии 07:22
385
Общество

Путин прокомментировал проблему доплат медработникам

Проблемы с доплатами есть даже в тех регионах, где инфекция распространена наиболее сильно, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой и с риском для жизни.
Газета.Ru 13:55
17
Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
2,2K
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
282
Общество

На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов

Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились.
МордовМедиа вчера в 15:27
390
Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщина обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru 15:17
69
Общество

Семьи с детьми в России получат новые выплаты

Напомним, ранее семьям с детьми до трёх лет, имеющим право на материнский капитал, были установлены ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей.
Бел.Ру 11 мая в 11:30
Общество

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусом

Первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе банка.
RT на русском 15:15
5
Кино

Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году

Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
NewInform 10 мая в 22:12
7
Наука

Долю человеческих клеток в химере с мышью подняли до четырех процентов

Американским биологам удалось создать химерные зародыши человека и мыши, в которых доля человеческих клеток составила до четырех процентов.
N+1 14:00
Происшествия

На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
36
Общество

В Италии выздоровели более половины инфицированных коронавирусом

За прошедшие сутки в Италии выздоровели более половины пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 16:57
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,4K
Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
33
Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости 10:41
3
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
6
Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
1,2K
Экономика

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс 17:10
3
Общество

В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончались еще 58 пациентов, сообщили в оперштабе 14 мая.
Известия 17:17
129
Общество

Беглов объяснил выдачу 800 руб. вместо масок приезжими

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти города вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты решили выдать жителям деньги.
РБК 17:36
232
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
110
Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
5
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
111
Кино

Том Харди и Шарлиз Терон рассказали о конфликте на съемках «Безумного Макса»

Киноафиша России 06:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное