Нужна нам целая индустрия private equity - прямых инвестиций, которая в России сегодня в 25 раз меньше, чем в Китае... У нас нет индустрии прямых инвестиций... Прямые инвестиции - это и есть развитие инновационной экономики.

Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.

Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии

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