Нарышкин: Разведчик Абель добыл планы ядерного удара США по СССР

Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами и для того, чтобы дать СССР знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля.