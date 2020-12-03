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BFM.ru
BFM.ru

Чубайс сообщил о своем последнем рабочем дне в «Роснано»

Анатолий Чубайс сообщил, что 3 декабря у него последний рабочий день в «Роснано». Он примет участие в IX конгрессе предприятий наноиндустрии.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Чубайс поблагодарил коллег по «Роснано» и участников стартапов за совместную работу

ТАСС08:41
РИА Новости

Чубайс заявил о последнем дне работы в «Роснано»

РИА Новости04:19
Взгляд.ру

Новый глава Роснано исправит ошибки Чубайса

Взгляд.ру06:44
Коммерсантъ

Чубайс объявил об уходе из «Роснано»

Коммерсантъ04:26
RT на русском

Чубайс заявил о своём последнем дне работы в «Роснано»

RT на русском04:21
Эхо Москвы

Глава Роснано Анатолий Чубайс объявил о том, что завершает работу в компании и покинет ее уже завтра

Эхо Москвы06:03
РБК

Чубайс сообщил о последнем рабочем дне в «Роснано»

РБК04:38

Нарышкин: Разведчик Абель добыл планы ядерного удара США по СССР

Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами и для того, чтобы дать СССР знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля.
Российская газета05:25

Лавров 7 декабря обсудит с главой МИД Армении реализацию заявления по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече 7 декабря в Москве с армянским коллегой Арой Айвазяном обсудит выполнение договоренностей в рамках трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.
ТАСС08:11

Россияне в октябре просрочили автокредиты на 638 млн рублей

Объем просроченных автокредитов за октябрь 2020 года по сравнению с сентябрем вырос на 10% до 638 млн рублей, что является максимумом за последние полгода, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
ТАСС1 декабря в 02:54

Путин указал главам регионов на необходимость создавать безбарьерную среду для инвалидов

На встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья в четверг глава государства поручил рабочей группе Госсовета обобщить лучший опыт в этой сфере и обеспечить его тиражирование.
ТАСС06:58

ВТБ финансирует строительство завода сжиженных газов в Псковской области

Кредитные средства предприятие направит на строительство воздухоразделительного завода по производству промышленных, пищевых и медицинских газов (сжиженный кислород, азот, аргон) в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области.
Агентство Строительных Новостей05:34

RAM Heavy Duty 2021 получит дизельный мотор с 1 462 Нм крутящего момента

В 2021 году пикап RAM Heavy Duty получит «чудовищный» дизельный мотор объёмом 6,7 литра, который выдаёт 1 462 Нм крутящего момента, и новое сцепное устройство, которое позволит автомобилю буксировать до 16 828 кг груза.
SpeedMeвчера в 13:59

От коронавируса умер экс-президент Франции Валери Жискар д’Эстен

На 95-м году жизни от последствий коронавируса умер президент Франции в 1974-81 годах Валери Жискар д’Эстен, или просто «Экс», как его называли французы, так как после смерти Миттерана и до 2007 года он оставался единственным бывшим президентом.
Весьма00:47