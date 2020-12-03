Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами и для того, чтобы дать СССР знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече 7 декабря в Москве с армянским коллегой Арой Айвазяном обсудит выполнение договоренностей в рамках трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.
Объем просроченных автокредитов за октябрь 2020 года по сравнению с сентябрем вырос на 10% до 638 млн рублей, что является максимумом за последние полгода, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
На встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья в четверг глава государства поручил рабочей группе Госсовета обобщить лучший опыт в этой сфере и обеспечить его тиражирование.
Кредитные средства предприятие направит на строительство воздухоразделительного завода по производству промышленных, пищевых и медицинских газов (сжиженный кислород, азот, аргон) в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области.
В 2021 году пикап RAM Heavy Duty получит «чудовищный» дизельный мотор объёмом 6,7 литра, который выдаёт 1 462 Нм крутящего момента, и новое сцепное устройство, которое позволит автомобилю буксировать до 16 828 кг груза.
На 95-м году жизни от последствий коронавируса умер президент Франции в 1974-81 годах Валери Жискар д’Эстен, или просто «Экс», как его называли французы, так как после смерти Миттерана и до 2007 года он оставался единственным бывшим президентом.