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Чубайс сообщил о выстреле из гаубицы Д30 в Петропавловской крепости

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Бывший глава «Роснано» написал, что выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости он совершил в «ознаменование начала новой миссии». При этом Чубайс добавил, что «отрицательных экологических последствий» и «вредного воздействия на климат» выстрел не произвел.В источнике
Алексей Кудринроссийский политик
Похожа на гаубицу 122 мм, Д-30. По военной специальности нас на таких учили.Ридус
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