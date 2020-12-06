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Чубайс сообщил о выстреле из гаубицы Д30 в Петропавловской крепости

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ТВ Центр
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РЕН ТВ
Бывший глава «Роснано» написал, что выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости он совершил в «ознаменование начала новой миссии». При этом Чубайс добавил, что «отрицательных экологических последствий» и «вредного воздействия на климат» выстрел не произвел.В источнике
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Чубайс рассказал о выстреле из гаубицы в Петропавловской крепости

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