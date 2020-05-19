Ты запутаешься, утонешь в стране масштаба России.

с чего всё началось

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть. В интервью Forbes он заявил, что нынешняя структура экономики и технологический уклад явно устарели.

Общество В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.

Общество Умер 30-летний актер «Сумерек» Грегори Тайри Бойс Актер Грегори Тайри Бойс скончался на 31-м году жизни, передает Variety со ссылкой на коронерскую службу округа Кларк (Невада, США).

Общество Егор Жуков пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование Студент НИУ ВШЭ, бывший фигурант «московского дела» Егор Жуков, осужденный на три года условно по делу об экстремизме, пожаловался в Европейский суд по правам человека на политическое преследование. 7

Здоровье За сутки 87 человек заболели коронавирусом в Ростовской области На 18 мая в Ростовской области у 2514 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 809 человек, в том числе 12 за сутки, скончался 31 пациент. 706

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 627

Общество В Гидрометцентре прогнозируют теплый июнь в России Гидрометцентр прогнозирует в России теплый июнь. Об этом во вторник сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. 328

Здоровье Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. 195

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 794

Общество В Сочи откроют санаторные пляжи В Сочи 1 июня санатории, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора. 116

Экономика Выручка «Ростелекома» выросла на 10% благодаря Tele2 Темп роста оказался значительно выше, чем в первом квартале прошлого год (3,2%) или за весь 2019 год (5%), благодаря консолидации показателей «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2).

Здоровье Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1754 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 668

Общество В Москве выявили 3545 случаев заражения коронавирусом Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3545, Подмосковье - 898, Санкт-Петербурге - 453, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Общество ФСБ проверит системы, контролирующие самоизоляцию россиян Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ напомнила, что регионы должны согласовывать с ней разработку систем, следящих за соблюдением гражданами режима самоизоляции. 4

Экономика Депутат: за 3 месяца откатились на 30 лет, такая была мощная стабильность По мнению Сергея Савостьянова, парализация экономики в связи с коронавирусными мерами и падением цен на нефть составит не 10-15%, как заявляет правительство, а 20-30%.

Спорт Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»).

Общество В Саратовской области вновь запретили прогулки и спорт В Саратовской области вернули запрет на прогулки и спорт из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на председателя правительства региона Александра Стрелюхина. 655

Общество Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин. 34

Шоу-бизнес Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. 82

Происшествия Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина. 620

Происшествия Сотрудница МВД без маски и перчаток выписала штраф мужчине без маски и перчаток В Казани сотрудница МВД без маски и перчаток оштрафовала россиянина, который тоже был без маски и перчаток.