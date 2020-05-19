Энергетика
Lenta.ruЧубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть. В интервью Forbes он заявил, что нынешняя структура экономики и технологический уклад явно устарели.
Читать в источнике
Оценить835
с чего всё началось
«Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»: Анатолий Чубайс о «тяжелом плато» для России, появлении совсем бедных и уникальном приборе от COVID-19
Ты запутаешься, утонешь в стране масштаба России.Forbesвчера в 13:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 04:12, Ашберн
Комментарии
Общество
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
Умер 30-летний актер «Сумерек» Грегори Тайри Бойс
Актер Грегори Тайри Бойс скончался на 31-м году жизни, передает Variety со ссылкой на коронерскую службу округа Кларк (Невада, США).
Газета.Ru 03:31
Общество
Егор Жуков пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование
Студент НИУ ВШЭ, бывший фигурант «московского дела» Егор Жуков, осужденный на три года условно по делу об экстремизме, пожаловался в Европейский суд по правам человека на политическое преследование.
Daily Storm 03:15
Здоровье
За сутки 87 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
На 18 мая в Ростовской области у 2514 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 809 человек, в том числе 12 за сутки, скончался 31 пациент.
Kursk.com вчера в 04:51
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют теплый июнь в России
Гидрометцентр прогнозирует в России теплый июнь. Об этом во вторник сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
ТАСС 04:04
Здоровье
Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса
Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 02:40
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Экономика
Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
РИА Новости вчера в 10:26
Общество
В Сочи откроют санаторные пляжи
В Сочи 1 июня санатории, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора.
Rambler News Service вчера в 08:48
Экономика
Выручка «Ростелекома» выросла на 10% благодаря Tele2
Темп роста оказался значительно выше, чем в первом квартале прошлого год (3,2%) или за весь 2019 год (5%), благодаря консолидации показателей «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2).
РБК 03:31
Здоровье
Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей
Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1754 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 17 мая в 07:13
Общество
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прогнозирует обнищание россиян
Анатолий Чубайс, глава «Роснано», спрогнозировал падение уровня жизни в мировом масштабе.
Регион online 02:43
Общество
Летняя погода в центральной России установится только к концу мая
Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости 17 мая в 23:09
Общество
В Москве выявили 3545 случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3545, Подмосковье - 898, Санкт-Петербурге - 453, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:40
Происшествия
Сотрудники прокуратуры Саратовской области заболели коронавирусом
У нескольких сотрудников прокуратуры Саратовской области лабораторно подтвердился коронавирус.
Регион 64 03:44
Общество
ФСБ проверит системы, контролирующие самоизоляцию россиян
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ напомнила, что регионы должны согласовывать с ней разработку систем, следящих за соблюдением гражданами режима самоизоляции.
URA.Ru 00:44
Экономика
Депутат: за 3 месяца откатились на 30 лет, такая была мощная стабильность
По мнению Сергея Савостьянова, парализация экономики в связи с коронавирусными мерами и падением цен на нефть составит не 10-15%, как заявляет правительство, а 20-30%.
Свободная Пресса 03:20
Здоровье
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Приамурье
В Амурской области зафиксирован первый летальный исход от COVID-19. Скончалась 80-летняя жительница Серышевского района.
News.ru 02:19
Спорт
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»).
Коммерсантъ 03:03
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Чемпионат вчера в 07:20
Общество
В Саратовской области вновь запретили прогулки и спорт
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и спорт из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на председателя правительства региона Александра Стрелюхина.
Rambler News Service вчера в 14:37
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru вчера в 06:01
Происшествия
Сотрудница МВД без маски и перчаток выписала штраф мужчине без маски и перчаток
В Казани сотрудница МВД без маски и перчаток оштрафовала россиянина, который тоже был без маски и перчаток.
Lenta.ru 03:23
Армия и оружие
ВВС Индии отказываются от приобретения F-21 американского производства
В ряде СМИ появилась информация о том, что командование ВВС приняло решение не рассматривать возможность покупки американских истребителей F-21.
Военное дело 04:00
Авто
Названы российские цены на новый Volkswagen Polo
Российские дилеры Volkswagen начали принимать заказы на новое поколение модели Polo.
Известия вчера в 08:49
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30