Ты запутаешься, утонешь в стране масштаба России.

с чего всё началось

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть. В интервью Forbes он заявил, что нынешняя структура экономики и технологический уклад явно устарели.

Общество Министр труда назвал дату возвращения предприятий к работе Минтруд ожидает улучшения ситуации на рынке труда в России за счет старта работы большинства предприятий в экономике к 20-м числам июня, заявил глава ведомства Антон Котяков. 18

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке. 305

Общество ФСБ проверит приложения социального мониторинга ФСБ проверит все подобные приложения, в том числе и систему «Электронный пропуск» в сжатые сроки. На это у ведомства уйдет неделя. 2

Политика В посольстве России предложили пресс-секретарю Госдепа подучить историю Вашингтон, 19 мая 2020, 06:53 — REGNUM Подтянуть знания российской истории предложили главе пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в российском посольстве в Вашингтоне. 1

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 482

Общество В России выявили 9263 новых случая коронавируса За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

Финансы Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. 264

Шоу-бизнес Иван Жидков отказался платить жене алименты и потребовал увидеть сына Жидков подчеркивает, что ему непонятно, по какой причине экс-возлюбленная препятствует его общению с сыном, а потому он и решил добиться ясности через прекращение выплаты алиментов. 7

Политика Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот. 173

Общество Почти 9 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки в России За минувшие сутки в России заболели коронавирусом 8 926 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Политика Путин обратился к мусульманам из-за коронавируса Президент России Владимир Путин обратился к мусульманам и попросил их отмечать исламский праздник Ураза-байрам дома. 93

Экономика Выручка «Ростелекома» выросла на 10% благодаря Tele2 Темп роста оказался значительно выше, чем в первом квартале прошлого год (3,2%) или за весь 2019 год (5%), благодаря консолидации показателей «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2).

Шоу-бизнес Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников. 9

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 353

Общество Умер 30-летний актер «Сумерек» Грегори Тайри Бойс Актер Грегори Тайри Бойс скончался на 31-м году жизни, передает Variety со ссылкой на коронерскую службу округа Кларк (Невада, США).

Здоровье Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента. 15