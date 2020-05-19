Энергетика
Lenta.ruЧубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть. В интервью Forbes он заявил, что нынешняя структура экономики и технологический уклад явно устарели.
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с чего всё началось
«Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»: Анатолий Чубайс о «тяжелом плато» для России, появлении совсем бедных и уникальном приборе от COVID-19
Ты запутаешься, утонешь в стране масштаба России.Forbesвчера в 13:37
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Комментарии
Шоу-бизнес
Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе
Общественное телевидение России вчера в 07:09
Авто
Российские сотрудники Nissan выстраиваются в очередь за увольнением
В связи с экономическим кризисом российские предприятия вынуждены увольнять сотрудников.
32CARS.ru 01:53
Общество
Министр труда назвал дату возвращения предприятий к работе
Минтруд ожидает улучшения ситуации на рынке труда в России за счет старта работы большинства предприятий в экономике к 20-м числам июня, заявил глава ведомства Антон Котяков.
Интерфакс вчера в 20:49
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Хабиб Нурмагомедов сообщил, что состояние его отца очень тяжелое
АиФ Дагестан вчера в 16:53
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Общество
ФСБ проверит приложения социального мониторинга
ФСБ проверит все подобные приложения, в том числе и систему «Электронный пропуск» в сжатые сроки. На это у ведомства уйдет неделя.
Телеканал 360° 03:24
Экономика
ВВП России в апреле рухнул на треть
По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
Вести.Ru 02:52
Политика
В посольстве России предложили пресс-секретарю Госдепа подучить историю
Вашингтон, 19 мая 2020, 06:53 — REGNUM Подтянуть знания российской истории предложили главе пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в российском посольстве в Вашингтоне.
REGNUM вчера в 23:53
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
Футбол
Игрок «Челси» Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании
Футболист лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании девушки.
Газета.Ru 00:18
Общество
В России выявили 9263 новых случая коронавируса
За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.
Snob.ru 03:36
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Иван Жидков отказался платить жене алименты и потребовал увидеть сына
Жидков подчеркивает, что ему непонятно, по какой причине экс-возлюбленная препятствует его общению с сыном, а потому он и решил добиться ясности через прекращение выплаты алиментов.
Актуальные Новости вчера в 22:00
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
Кино
Новый сезон «Смешариков» покажут по ТВ этой осенью
Gazeta.SPb вчера в 16:20
Общество
Почти 9 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки в России
За минувшие сутки в России заболели коронавирусом 8 926 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
URA.Ru вчера в 03:53
Политика
Путин обратился к мусульманам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин обратился к мусульманам и попросил их отмечать исламский праздник Ураза-байрам дома.
Lenta.ru вчера в 07:25
Фигурное катание
Загитова показала, что ей подарили на день рождения
В инстаграме фигуристка выложила фотографию многочисленных цветов и шаров, которые она получила в качестве подарков на свой 18-й день рождения.
Udm-Info вчера в 10:26
Экономика
Выручка «Ростелекома» выросла на 10% благодаря Tele2
Темп роста оказался значительно выше, чем в первом квартале прошлого год (3,2%) или за весь 2019 год (5%), благодаря консолидации показателей «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2).
РБК 03:31
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой
Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой вчера в 06:47
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10
Спорт
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Коммерсантъ 03:03
Общество
Умер 30-летний актер «Сумерек» Грегори Тайри Бойс
Актер Грегори Тайри Бойс скончался на 31-м году жизни, передает Variety со ссылкой на коронерскую службу округа Кларк (Невада, США).
Газета.Ru 03:31
Здоровье
Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru вчера в 17:10
Общество
Биолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 01:27
Здоровье
Губернатор рассказал о жалобах на нехватку средств защиты в больницах
Радаев пообещал, что все эти вопросы будут находиться на контроле.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:34
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
RT на русском вчера в 14:24