Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЧубайс сравнил нефть с дохлой лошадью

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть. В интервью Forbes он заявил, что нынешняя структура экономики и технологический уклад явно устарели.
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с чего всё началось

«Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»: Анатолий Чубайс о «тяжелом плато» для России, появлении совсем бедных и уникальном приборе от COVID-19

Главный аргумент, который повторяют (в пользу шведской стратегии) — в тех странах, которые пошли по пути более жестких карантинных мер, будет дольше набираться объем антител или объем способности населения противостоять вирусу.
Forbesвчера в 13:37

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Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Газета.Ru02:27

Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке

РБКвчера в 22:15

Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью

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Новости за ночь: Чубайс призвал власти снять Россию с нефтяной иглы

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Чубайс вспомнил поговорку ковбоев в связи с обвалом цен на нефть

News.ru01:53

Чубайс: Россия застряла на нефтяной игле. «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать»

URA.Ruвчера в 16:16

«Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»: Анатолий Чубайс о «тяжелом плато» для России, появлении совсем бедных и уникальном приборе от COVID-19

Forbesвчера в 13:37
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Комментарии

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