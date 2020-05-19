с чего всё началось

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть. В интервью Forbes он заявил, что нынешняя структура экономики и технологический уклад явно устарели.

Авто Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения Японская компания Toyota выпустила новую версию легендарной модели Toyota Venza, которая теперь предложена в качестве кроссовера. 15

Здоровье 15 человек заразились коронавирусом на семейном предприятии в Хомутово Пятнадцать жителей села Хомутово Иркутского района заразились коронавирусом на семейном предприятии, сообщается 19 мая на сайте районной администрации со ссылкой на главврача Иркутской районной больницы Анну Данилову.

Экономика Россияне на треть сократили расходы в апреле Россияне в период самоизоляции в апреле сократили свои расходы на 34% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщается в пресс-релизе банка ВТБ.

Политика Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Аданому Гебрейесусу. 267

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке. 219

Экономика Активность малого и среднего бизнеса в России упала до минимума за 5 лет Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле продемонстрировал резкое снижение, достигнув минимальной отметки за всю историю наблюдений, следует из результатов ежемесячного опроса предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research с третьего квартала 2014 года (исследование есть у РБК). 1

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 529

Политика СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс". 5

Футбол «Байер» разгромил «Вердер» в матче чемпионата Германии Бремен, Германия, 19 мая 2020, 08:34 — REGNUM Леверкузенский «Байер» одержал победу над бременским «Вердером» в матче 26-го тура чемпионата Германии.

Шоу-бизнес Анна Семенович показала своих родителей Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет. 5

Экономика Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости. 22

Происшествия Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина. 612