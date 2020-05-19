Энергетика
Lenta.ruЧубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть. В интервью Forbes он заявил, что нынешняя структура экономики и технологический уклад явно устарели.
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с чего всё началось
«Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»: Анатолий Чубайс о «тяжелом плато» для России, появлении совсем бедных и уникальном приборе от COVID-19
Ты запутаешься, утонешь в стране масштаба России.Forbesвчера в 13:37
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Новости за ночь: Чубайс призвал власти снять Россию с нефтяной иглы
Национальная служба новостей00:30
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Комментарии
Авто
В России дебютировала новая «ГАЗель»
Республика Татарстан 16 мая в 05:35
Авто
Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения
Японская компания Toyota выпустила новую версию легендарной модели Toyota Venza, которая теперь предложена в качестве кроссовера.
Rusargument 02:34
Здоровье
15 человек заразились коронавирусом на семейном предприятии в Хомутово
Пятнадцать жителей села Хомутово Иркутского района заразились коронавирусом на семейном предприятии, сообщается 19 мая на сайте районной администрации со ссылкой на главврача Иркутской районной больницы Анну Данилову.
ИрСити 01:00
Происшествия
Напавшего на ярославца медведя убили
REGNUM вчера в 23:15
Политика
Путин призвал дагестанцев отмечать Ураза-байрам дома
Президент РФ Владимир Путин попросил мусульман отмечать Ураза-Байрам дома, чтобы избежать распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 07:37
Экономика
Россияне на треть сократили расходы в апреле
Россияне в период самоизоляции в апреле сократили свои расходы на 34% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщается в пресс-релизе банка ВТБ.
ТАСС 02:16
Здоровье
В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост
Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Аданому Гебрейесусу.
РИА Новости 02:53
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
Активность малого и среднего бизнеса в России упала до минимума за 5 лет
Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле продемонстрировал резкое снижение, достигнув минимальной отметки за всю историю наблюдений, следует из результатов ежемесячного опроса предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research с третьего квартала 2014 года (исследование есть у РБК).
РБК 02:00
Общество
В Минтруде подсчитали общую сумму выплат для российских семей с детьми
В Минтруде подсчитали общую сумму выплат, на которые могут рассчитывать российские семьи с детьми.
Российская газета вчера в 23:42
Общество
Бурков: режим самоизоляции в Омской области продлят
Сегодняшнюю пресс-конференцию Александр Бурков начал с обсуждения вопроса о том, когда в регионе снимут режим самоизоляции.
Om1.ru 00:15
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Падение метеорита заметили в нескольких районах Красноярского края
Автор публикации утверждает, что небесный объект приземлился на юге Красноярского края.
ИА Запад24 00:06
Общество
Инфекционист Минздрава дала прогноз по ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости вчера в 17:14
Происшествия
Красноярские вахтовики завезли коронавирус в Завьяловский район Алтая
Коронавирус в Завьяловский район Алтайского края завезли двое вахтовиков, вернувшихся из красноярского поселка Еруда.
Тайга.инфо вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 17:27
Экономика
ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%
Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад.
Газета.Ru 02:03
Футбол
«Байер» разгромил «Вердер» в матче чемпионата Германии
Бремен, Германия, 19 мая 2020, 08:34 — REGNUM Леверкузенский «Байер» одержал победу над бременским «Вердером» в матче 26-го тура чемпионата Германии.
REGNUM 01:34
Игры
Продажи Minecraft превысили 200 миллионов копий
CyberSport.ru вчера в 10:26
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала своих родителей
Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор вчера в 07:05
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Экономика
Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО
Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 02:30
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru вчера в 06:01
Общество
МВД против отдельной уголовной ответственности за социальную инженерию
МВД выступило против отдельной уголовной ответственности за фишинг, социальную инженерию, склейку купюр и кражу сим-карт.
Коммерсантъ 00:56
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае приближается к тысяче
За минувшие сутки еще у 45 человек диагностировали инфекцию В Алтайском крае за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 45 человек, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 00:17
Политика
Apple ответила на критику генпрокурора США
Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 01:54