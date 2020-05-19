Ты запутаешься, утонешь в стране масштаба России.

с чего всё началось

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. Об этом он сказал в интервью Forbes.

Общество Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции. 42

Шоу-бизнес Максим Галкин похвастался урожаем в теплице Пугачевой Максим Галкин сообщил, что Алла Борисовна придумала, как во время самоизоляции постоянно иметь доступ к свежим овощам. 19

Общество Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. 2,1K

Общество Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин. 58

Происшествия В прокуратуре Саратовской области зафиксирована вспышка коронавируса Саратов, 19 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Саратовской области у нескольких работников аппарата прокуратуры по результатам лабораторных исследований выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба регионального ведомства. 15

Культура Новый «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова не выйдет в телеэфире Новый выпуск авторской программы «Бесогон ТВ» кинорежиссера Никиты Михалкова, которую обычно транслирует телеканал «Россия 24» и видеохостинг YouTub, выйдет только на последнем.

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 534

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 750

Общество Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима.

Здоровье 160 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 135

Авто Renault Logan появится в продаже весной 2021 года Обновленная модель Renault Logan появится в продаже уже весной 2021 года.

Происшествия Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина. 639

Политика Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

Происшествия «Боюсь за семью»: сибирячка пятый год добивается суда над полицейскими Замкнутый круг И хотя сотрудники УСБ в действиях оперативников ничего противозаконного не усмотрели, СК возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

Общество «Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах Российские медики умирают чаще всех в мире Всего в России по официальным данным 2864 тысячи погибших от COVID-19 — самый низкий показатель среди первой десятки стран с наибольшим количеством выявленных случаев.