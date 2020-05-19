Ты запутаешься, утонешь в стране масштаба России.

с чего всё началось

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. Об этом он сказал в интервью Forbes.

Общество Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети. 11

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет. 85

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило тысячу Всего на 19 мая в Алтайском крае у 1014 человек выявлен COVID-19, в числе инфицированных 129 детей. 5

Экономика Выручка «Ростелекома» выросла на 10% благодаря Tele2 Темп роста оказался значительно выше, чем в первом квартале прошлого год (3,2%) или за весь 2019 год (5%), благодаря консолидации показателей «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2).

Финансы Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. 283

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 577

Политика Путин вернул Мишустину обязанности премьера Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля. 1K

Общество Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. 49

Общество Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте». 22

Авто Mercedes-Benz анонсировал обновленные купе и кабриолет E-Class Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на портал 110km.ru, в этот день дебютируют рестайлинговые купе и кабриолет E-класса, которые должны получить ровно те же изменения, что и соседи по семейству. 1

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году. 112

Кино Сборы кинотеатров в России в 2019 году стали рекордными Сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей (22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката); на сеансы российских фильмов в кинотеатрах страны было продано 50,6 млн билетов (23,1% от совокупного числа билетов).

Политика Жириновский предложил ликвидировать Совфед Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации. 41

Общество В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса В России обнаружили гигантскую пирамиду, которая по форме в точности копирует египетскую пирамиду Хеопса, однако по размерам превосходит ее в несколько раз. 11