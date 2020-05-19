Энергетика
Газета.RuЧубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. Об этом он сказал в интервью Forbes.
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с чего всё началось
«Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»: Анатолий Чубайс о «тяжелом плато» для России, появлении совсем бедных и уникальном приборе от COVID-19
Ты запутаешься, утонешь в стране масштаба России.Forbesвчера в 13:37
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Комментарии
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Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
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Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило тысячу
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Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал, когда в Центральную Россию вернется майское тепло.
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Темп роста оказался значительно выше, чем в первом квартале прошлого год (3,2%) или за весь 2019 год (5%), благодаря консолидации показателей «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2).
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АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
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Общество
В Москве за два дня отменили более 660 штрафов водителям
Водителям, допустившим при оформлении цифрового пропуска ошибку в номере автомобиля, отменяют штрафы.
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Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя
Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
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Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Общество
Женщине-инвалиду в Москве аннулировали штраф за нарушение самоизоляции
«С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции», — передает его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 14:29
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Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
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СК нашел разместивших портреты нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Сотрудники Главного следственного управления СК РФ установили личности четверых человек, которые добавили на сайт акции "Бессмертный полк – онлайн" портреты нацистских преступников.
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Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
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Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
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Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на портал 110km.ru, в этот день дебютируют рестайлинговые купе и кабриолет E-класса, которые должны получить ровно те же изменения, что и соседи по семейству.
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Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году.
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Сборы кинотеатров в России в 2019 году стали рекордными
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Жириновский предложил ликвидировать Совфед
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации.
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Названы зарплаты российских военных в Сирии
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Установлено, что 18 мая текущего года, 14-летняя ученица одной из школ в городе Вольск упала с крыши многоэтажного дома.
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