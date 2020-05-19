Энергетика
REGNUMЧубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
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с чего всё началось
Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.РБКвчера в 22:15
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«Слезть со сдохшей лошади»: Чубайс подколол правительство нефтяной иглой
Национальная служба новостей03:02
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:29, Ашберн
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