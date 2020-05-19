с чего всё началось

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

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Общество Суд повторно оштрафовал Навального за отказ удалить расследование Мировой судья судебного участка № 257 района Марьино Москвы оштрафовал оппозиционера Алексея Навального на 15 тысяч рублей.

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Армия и оружие ЛНР пригрозила отодвинуть линию соприкосновения из-за обстрелов Если киевские власти не прекратят провокационные обстрелы населенных пунктов и важных объектов инфраструктуры в Донбассе, Луганская народная республика (ЛНР) будет вынуждена отодвинуть линию соприкосновения. 25

Космос Увеличение концентрации бензола обнаружено на МКС Как сообщает представитель пресс-службы Роскосмоса, на Международной космической станции зафиксировано увеличение концентрации бензола, однако экипажу МКС ничто не угрожает.

Музыка Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире. 721

Технологии Facebook показал сервис для создания онлайн-магазинов в соцсети Facebook представил сервис Facebook Shops, который позволяет бесплатно создать онлайн-магазин в соцсети.

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 844

Хоккей Якоб Берглунд стал игроком «Трактора» «Трактор» подписал контракт с нападающим Якобом Берглундом, сообщает пресс-служба клуба из Челябинска.

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 548

Общество В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов. 186

Шоу-бизнес Алена Шишкова показала своего бойфренда Алена Шишкова впервые решилась показать поклонникам своего возлюбленного. Правда, лицо мужчины модель закрыла улыбающимся смайликом. 8

Технологии Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман. 4

Армия и оружие ВМС США грозят оружием за приближение на 100 метров к их судам Со ссылкой на Национальное агентство геопространственной разведки США сообщается, что после инцидентов с иранскими кораблями вооруженные суда, подошедшие в Персидском заливе, Аравийском море и Оманском заливе «ближе, чем на 100 м, к кораблям ВМС США», будут расценены как угроза, требующая применения «законных оборонительных мер». 2

Политика Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 43

Общество Российские курорты могут открыться с 1 июля Дегтярев выразил мнение, что после пандемии коронавируса цены на отдых в России снизятся, поскольку туроператорам придется заново завоевывать клиентов, однако он не исключил и подорожание их услуг. 9

Гаджеты Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12 Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. 20