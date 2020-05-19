Энергетика
REGNUMЧубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
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«Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»: Анатолий Чубайс о «тяжелом плато» для России, появлении совсем бедных и уникальном приборе от COVID-19
Главный аргумент, который повторяют (в пользу шведской стратегии) — в тех странах, которые пошли по пути более жестких карантинных мер, будет дольше набираться объем антител или объем способности населения противостоять вирусу.Forbesвчера в 13:37
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