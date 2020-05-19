Главный аргумент, который повторяют (в пользу шведской стратегии) — в тех странах, которые пошли по пути более жестких карантинных мер, будет дольше набираться объем антител или объем способности населения противостоять вирусу.

с чего всё началось

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

Экономика Путин устроил разнос по коронавирусным выплатам. Пересказываем совещание максимально коротко Владимир Путин сегодня провел совещание по коронавирусным выплатам врачам, семьям с детьми и бизнесу.

Общество Сбербанк создал компанию для поддержки производства вакцины от коронавируса Сбербанк России создал компанию как проектный офис для поддержки производства вакцины от нового коронавируса, а не для производства этой вакцины, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. 5

Экономика Путин заявил о замедлении инфляции в России Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по реализации мер поддержки экономики заявил, что инфляция в стране замедляется. 8

Общество Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский. 176

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. 324

Общество Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте». 32

Общество Хакеры похитили данные девяти миллионов клиентов лоукостера EasyJet В октябре 2018 года крупнейший британский авиаперевозчик British Airways сообщил, что в результате хакерской атаки были похищены данные банковских карт 244 тысяч клиентов.

Политика Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия премьер-министра Президент России Владимир Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия премьер-министра. Соответствующий указ появился на сайте Кремля. 1,1K

Музыка Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире. 663

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы «На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС. 469

Игры Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи. 936

Происшествия СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа "Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. 46