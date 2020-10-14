Китайцы выпустили странную плату с интегрированным Bristol Ridge для тех, кто соскучился по Bulldozer

На всем известной китайской торговой площадке появилось весьма интересное предложение в виде материнской платы с распаянным на ней гибридным процессором AMD A9-9820, который так и не был представлен официально, но уже светился в других китайских продуктах.