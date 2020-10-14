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РБК
РБК

Чубайс сравнил венчурный рынок без денег пенсионеров с бассейном без воды

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил российский венчурный рынок без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с бассейном без воды.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Чубайс: венчурный рынок без пенсионных денег - как бассейн без воды

Венчурный рынок в России без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) сравним с бассейном без воды, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на стратегической сессии Банка России, посвящённой обсуждению консультативного доклада "Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг".
ПРАЙМ13 октября в 05:42
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Чубайс предложил забрать деньги у пенсионеров для рискованных инвестиций

Московский Комсомолецвчера в 11:25
РЕН ТВ

Чубайс предложил рисковать деньгами пенсионеров ради инвестиций

РЕН ТВвчера в 05:17
Инвест-Форсайт

Чубайс сравнил венчурный рынок с бассейном без воды

Инвест-Форсайтвчера в 17:23
РБК

Чубайс сравнил венчурный рынок без денег пенсионеров с бассейном без воды

РБКвчера в 20:37
Lenta.ru

Чубайс захотел рисковать на деньги пенсионеров

Lenta.ruвчера в 03:05
Капитал страны

Чубайс требует пенсии россиян для своих нанопроектов

Капитал страны13 октября в 10:28
ПРАЙМ

Чубайс: венчурный рынок без пенсионных денег - как бассейн без воды

ПРАЙМ13 октября в 05:42

Китайцы выпустили странную плату с интегрированным Bristol Ridge для тех, кто соскучился по Bulldozer

На всем известной китайской торговой площадке появилось весьма интересное предложение в виде материнской платы с распаянным на ней гибридным процессором AMD A9-9820, который так и не был представлен официально, но уже светился в других китайских продуктах.
Китайцы выпустили странную плату с интегрированным Bristol Ridge для тех, кто соскучился по Bulldozer
3DNewsвчера в 12:35

Виктория Лопырева спровоцировала слухи о разводе с Булатовым

Один из близких друзей ростовчанки Виктории Лопыревой рассказал о том, что блондинка планирует развестись со своим мужем Игорем Булатовым и что сейчас отношения с избранником накалены до предела.
Панорама Ростова-на-Донувчера в 09:27

NYT заявила о «двойном отравлении» Навального

Основатель ФБК Алексей Навальный мог пережить «двойное отравление» ядом «Новичок», который был добавлен в виде порошка в его чай перед вылетом в Томске, а также был найден на бутылке с водой, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя немецких спецслужб.
Ведомостивчера в 12:20

Путин сообщил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенный в Новосибирске, зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса - "ЭпиВакКорона", сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, прошедшего в режиме видеоконференции.
Газета.Ruвчера в 12:02

Президент Киргизии намерен уйти в отставку после парламентских выборов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подтвердил, что уйдет в отставку после парламентских выборов в республике, сообщила пресс-секретарь киргизского лидера Толгонай Стамалиева.
Коммерсантъвчера в 11:45

Проверка губернатором питания в школах Владивостока привела к лишению постов 2 чиновников

Начальник отдела администрации Владивостока будет уволен, руководитель управления отстранён от должности, после того как глава Приморья Олег Кожемяко в ходе проверок в школах нашел нарушения в организации питания, сообщает мэрия.
Milknews.ruвчера в 03:21

Главы МИД Турции и Швеции вступили в перепалку на пресс-конференции

Анкара, 14 октября 2020, 08:00 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил резким выпадом на критику своей коллеги из Швеции Анн Линде ситуации со свободой слова в турецкой республике и отказа от вывода войск из Сирии.
REGNUMвчера в 01:00

Одна из крупнейших бомб времен Второй мировой взорвалась в Польше при разминировании

Эхо Второй мировой войны прогремело в Польше, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Вблизи порта Свиноуйсьце взорвалась авиабомба, которую еще год назад нашли при дноуглубительных работах в Пястовском канале, где велись работы по углублению фарватера.
Уфимские Заметкивчера в 12:57