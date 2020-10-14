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РБК
РБК

Чубайс сравнил венчурный рынок без денег пенсионеров с бассейном без воды

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил российский венчурный рынок без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с бассейном без воды.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Чубайс: венчурный рынок без пенсионных денег - как бассейн без воды

Венчурный рынок в России без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) сравним с бассейном без воды, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на стратегической сессии Банка России, посвящённой обсуждению консультативного доклада "Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг".
ПРАЙМ13 октября в 05:42
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Московский Комсомолец

Чубайс предложил забрать деньги у пенсионеров для рискованных инвестиций

Московский Комсомолецвчера в 11:25
РЕН ТВ

Чубайс предложил рисковать деньгами пенсионеров ради инвестиций

РЕН ТВвчера в 05:17
ПРАЙМ

Чубайс: венчурный рынок без пенсионных денег - как бассейн без воды

ПРАЙМ13 октября в 05:42
РБК

Чубайс сравнил венчурный рынок без денег пенсионеров с бассейном без воды

РБКвчера в 20:37
Инвест-Форсайт

Чубайс сравнил венчурный рынок с бассейном без воды

Инвест-Форсайтвчера в 17:23
Капитал страны

Чубайс требует пенсии россиян для своих нанопроектов

Капитал страны13 октября в 10:28
Lenta.ru

Чубайс захотел рисковать на деньги пенсионеров

Lenta.ruвчера в 03:05

Одна из крупнейших бомб времен Второй мировой взорвалась в Польше при разминировании

Эхо Второй мировой войны прогремело в Польше, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Вблизи порта Свиноуйсьце взорвалась авиабомба, которую еще год назад нашли при дноуглубительных работах в Пястовском канале, где велись работы по углублению фарватера.
Уфимские Заметкивчера в 12:57

Кто следующий: 9 звезд, которые бы идеально подошли на роль Джеймса Бонда

Пока голливудские продюсеры занимаются поисками идеального кандидата для перевоплощения в одного из самых известных киноперсонажей, «Летидор» решил составить свой собственный список британских актеров-отцов, которые идеально бы подошли на роль Бонда.
Летидорвчера в 03:00

СК на Алтае возбудил дело из-за ненадлежащего обеспечения квартирами более 5 тыс. сирот

Следователи в Алтайском крае возбудили дело из-за ненадлежащего обеспечения квартирами около 5 тыс. сирот - в регионе из федерального и краевого бюджетов должны были направить на жилье в общей сумме более 1,2 млрд рублей, но средства израсходовали лишь на 4%, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
ТАССвчера в 07:22

Путин сообщил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенный в Новосибирске, зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса - "ЭпиВакКорона", сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, прошедшего в режиме видеоконференции.
Газета.Ruвчера в 12:02

Сборная Бразилии по футболу разгромила Боливию на старте отбора к ЧМ-2022

Счёт поединка 5:0 В первом матче отборочного тура к Чемпионату мира 2022, который пройдёт в Катаре, сборная Бразилии с разгромным счётом одержала победу над сборной Боливии.
Центральная Служба Новостей12 октября в 02:05

ЦБ допустил создание цифрового рубля

«Банк России проводит оценку возможностей и перспектив выпуска цифровой формы российской национальной валюты — цифрового рубля», — говорится в сообщении.
ФАН13 октября в 09:03

США депортируют основателя бренда «Довгань» в Эстонию

Основатель брендов «Довгань», «Красная линия» и «Смак» Герман Лиллевяли был задержан за нарушение миграционного законодательства и его депортируют в Эстонию, сообщил ТАСС официальный представитель отделения Службы иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе Алекс Понс.
Коммерсантъ18:01

«Единая Россия» рассмотрит снятие Лысакова с должности зампреда комитета Госдумы

В «Единой России» рассмотрят вопрос о снятии депутата Вячеслава Лысакова с должности заместителя председателя комитета Госдумы по законодательству из-за его некорректных высказываний, заявил журналистам лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
Rambler News Service12 октября в 05:24

РБК: Россия приостановила финансовую помощь Киргизии

"Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизской республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти", - сказал один из источников.
Газета.Ruвчера в 14:45

Виктория Лопырева спровоцировала слухи о разводе с Булатовым

Один из близких друзей ростовчанки Виктории Лопыревой рассказал о том, что блондинка планирует развестись со своим мужем Игорем Булатовым и что сейчас отношения с избранником накалены до предела.
Панорама Ростова-на-Донувчера в 09:27

Китайцы выпустили странную плату с интегрированным Bristol Ridge для тех, кто соскучился по Bulldozer

На всем известной китайской торговой площадке появилось весьма интересное предложение в виде материнской платы с распаянным на ней гибридным процессором AMD A9-9820, который так и не был представлен официально, но уже светился в других китайских продуктах.
3DNewsвчера в 12:35