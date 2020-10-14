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РБК
РБК

Чубайс сравнил венчурный рынок без денег пенсионеров с бассейном без воды

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил российский венчурный рынок без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с бассейном без воды.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Чубайс: венчурный рынок без пенсионных денег - как бассейн без воды

Венчурный рынок в России без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) сравним с бассейном без воды, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на стратегической сессии Банка России, посвящённой обсуждению консультативного доклада "Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг".
ПРАЙМвчера в 05:42
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Чубайс предложил рисковать деньгами пенсионеров ради инвестиций

РЕН ТВ05:17
ПРАЙМ

Чубайс: венчурный рынок без пенсионных денег - как бассейн без воды

ПРАЙМвчера в 05:42
Lenta.ru

Чубайс захотел рисковать на деньги пенсионеров

Lenta.ru03:05
РБК

Чубайс сравнил венчурный рынок без денег пенсионеров с бассейном без воды

РБК20:37
Инвест-Форсайт

Чубайс сравнил венчурный рынок с бассейном без воды

Инвест-Форсайт17:23
Капитал страны

Чубайс требует пенсии россиян для своих нанопроектов

Капитал странывчера в 10:28
Московский Комсомолец

Чубайс заявил о необходимости рисковать пенсиями россиян ради инвестиций

Московский Комсомолец05:02

Азербайджанский беспилотник уничтожил армянский ОТРК «Искандер»

По данным азербайджанских СМИ, речь идёт об уничтожении целого района, где находились не менее трёх оперативно-тактических ракетных комплексов, среди которых, судя по фотографии, сделанной с беспилотника, присутствуют один ОТРК «Точка-У» и два ОТРК «Искандер».
Азербайджанский беспилотник уничтожил армянский ОТРК «Искандер»
Avia.pro02:58

В Приангарье возбудили дело о поставках в медучреждения поддельных масок на 40 млн рублей

Следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело о поставках в три медучреждения региона фальсифицированных медицинских масок на сумму более 40 млн рублей.
ТАССвчера в 11:44

Россия с 1 ноября возобновит авиасообщение с Японией

Россия с 1 ноября планирует возобновить авиасообщение с Японией, прерванное из-за пандемии COVID-19, такое решение приняло правительство РФ, сообщает в среду оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс07:19

Главы МИД Турции и Швеции вступили в перепалку на пресс-конференции

Анкара, 14 октября 2020, 08:00 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил резким выпадом на критику своей коллеги из Швеции Анн Линде ситуации со свободой слова в турецкой республике и отказа от вывода войск из Сирии.
REGNUM01:00

Пригожин через суд потребовал от Навального и Соболь по 5 млн рублей

Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 года постановил взыскать с Навального, Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в общей сложности около 88 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба по иску "Московского школьника", а также обязал удалить видео про комбинат как порочащее деловую репутацию компании.
Интерфакс03:31