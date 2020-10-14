Пригожин через суд потребовал от Навального и Соболь по 5 млн рублей

Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 года постановил взыскать с Навального, Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в общей сложности около 88 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба по иску "Московского школьника", а также обязал удалить видео про комбинат как порочащее деловую репутацию компании.