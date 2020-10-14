Чубайс сравнил венчурный рынок без денег пенсионеров с бассейном без воды
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил российский венчурный рынок без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с бассейном без воды.В источнике
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Чубайс: венчурный рынок без пенсионных денег - как бассейн без воды
Венчурный рынок в России без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) сравним с бассейном без воды, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на стратегической сессии Банка России, посвящённой обсуждению консультативного доклада "Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг".
ПРАЙМвчера в 05:42
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