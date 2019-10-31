Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛЧубайс уверен, что России придется вернуться к теме углеродного налога

Глава "Роснано" отметил, что предложение о введении углеродного налога – его личная точка зрения России придется вернуться к теме введения углеродного налога, сказал в интервью РИА "Новости" председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
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России придется вернуться к теме углеродного налога, считает Чубайс

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. России придется вернуться к теме введения углеродного налога, но нужно взвешенно выбрать время - торопиться не надо, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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