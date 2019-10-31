МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. России придется вернуться к теме введения углеродного налога, но нужно взвешенно выбрать время - торопиться не надо, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

с чего всё началось

Глава "Роснано" отметил, что предложение о введении углеродного налога – его личная точка зрения России придется вернуться к теме введения углеродного налога, сказал в интервью РИА "Новости" председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

Чубайс уверен, что России придется вернуться к теме углеродного налога

Политика В Конгрессе США признали геноцид армян В Конгрессе США признали геноцид армян Поводом для такого заявления стали давние события, произошедшие на территории Османской империи еще в 1915 году.

Политика Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.

Политика Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Общество Twitter запретит размещение политической рекламы Запрет на размещение политической рекламы в Twitter должен вступить в силу с 22 ноября текущего года, передает ТАСС.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.

Хоккей Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).