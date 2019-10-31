Экономика
АМИТЕЛЧубайс уверен, что России придется вернуться к теме углеродного налога
Глава "Роснано" отметил, что предложение о введении углеродного налога – его личная точка зрения России придется вернуться к теме введения углеродного налога, сказал в интервью РИА "Новости" председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. России придется вернуться к теме введения углеродного налога, но нужно взвешенно выбрать время - торопиться не надо, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.РИА Новостивчера в 20:31
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Экономика
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Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
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