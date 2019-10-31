Глава "Роснано" отметил, что предложение о введении углеродного налога – его личная точка зрения России придется вернуться к теме введения углеродного налога, сказал в интервью РИА "Новости" председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

Чубайс уверен, что России придется вернуться к теме углеродного налога

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