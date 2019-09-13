Управление экономикой сравнил с вождением автомобиля глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк начался отек мозга Отек мозга начался на фоне серьезного онкологического заболевания – рака головного мозга.

Политика Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.

Общество 56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.

Игры Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном образе В Instagram Собчак опубликовала фото в белом платье со шлейфом и отороченной кружевом фате и отметила, что готова к торжеству.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Экономика Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку» и падению цен на нефть Греф отметил, что в данной ситуации вопросы диверсификации экономики стоят не менее остро, "чем те проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие".

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".

Политика Зеленский призвал Запад сохранить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России.

Армия и оружие На Украине объяснили невозможность объявить войну России Украина не может объявить войну России, поскольку та владеет ядерным оружием.

Политика Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.

Технологии В Госдуме не поддержали обязательную предустановку российского ПО Правовое управление аппарата Госдумы раскритиковало законопроект по обязательной предустанавке на смартфоны, компьютеры и Smart-TV российских приложений, пишет РБК.

Происшествия В Грузии убили гражданина России Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.

Экономика Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг смартфонов Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.

Политика Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.

Культура Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.

Культура В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019» Фото: Instagram «Мисс Украина» Вчера, 12 сентября, в столичном Дворце «Украина» состоялось финальное шоу национального конкурса красоты «Мисс Украина-2019», сообщает WomanEL.

Политика Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому» Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

Политика Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.

Кино Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли» В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.

Музыка Noize MC в стихах назвал Шнурова «бездарным» Известный рэпер Noize MC, он же Иван Алексеев, в стихотворной форме высмеял творчество лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.