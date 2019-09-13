Экономика
REGNUMЧубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Управление экономикой сравнил с вождением автомобиля глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
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Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк начался отек мозга
Отек мозга начался на фоне серьезного онкологического заболевания – рака головного мозга.
Хорошие новости 05:57
Политика
Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа
Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM 04:26
Хоккей
Хоккеист СКА Тихонов рассказал о долге Панарина в 5000 долларов: Жена ругает, что не напоминаю ему об этом
Нападающий хоккейного клуба СКА Виктор Тихонов рассказал о деньгах, которые ему задолжал самый богатый российский хоккеист Артемий Панарин.
Фонтанка.Ру 09:37
Общество
56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца
Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
Super.ru вчера в 11:09
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Политика
Вышинский заявил о госпитализации
Lenta.ru 08:04
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном образе
В Instagram Собчак опубликовала фото в белом платье со шлейфом и отороченной кружевом фате и отметила, что готова к торжеству.
Телеканал Санкт-Петербург 05:21
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Экономика
Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку» и падению цен на нефть
Греф отметил, что в данной ситуации вопросы диверсификации экономики стоят не менее остро, "чем те проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие".
ТАСС 09:38
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Политика
Зеленский призвал Запад сохранить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России.
RT на русском 03:13
Армия и оружие
На Украине объяснили невозможность объявить войну России
Украина не может объявить войну России, поскольку та владеет ядерным оружием.
Lenta.ru 09:04
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Технологии
В Госдуме не поддержали обязательную предустановку российского ПО
Правовое управление аппарата Госдумы раскритиковало законопроект по обязательной предустанавке на смартфоны, компьютеры и Smart-TV российских приложений, пишет РБК.
Computerworld Россия вчера в 04:06
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Авто
Названы топ-3 самых известных двигателей-долгожителей
Автоновости дня 09:23
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru 07:12
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.
Пятый канал 05:10
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Культура
Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова
Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС вчера в 07:55
Культура
В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019»
Фото: Instagram «Мисс Украина» Вчера, 12 сентября, в столичном Дворце «Украина» состоялось финальное шоу национального конкурса красоты «Мисс Украина-2019», сообщает WomanEL.
Городской портал Новый Нижний 03:22
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Политика
Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»
Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
RT на русском вчера в 11:38
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Кино
Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»
В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания 07:52
Музыка
Noize MC в стихах назвал Шнурова «бездарным»
Известный рэпер Noize MC, он же Иван Алексеев, в стихотворной форме высмеял творчество лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
iReactor вчера в 23:52
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Вести.Ru вчера в 03:47
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru вчера в 02:59