Экономика
REGNUMЧубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Управление экономикой сравнил с вождением автомобиля глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
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Шоу-бизнес
Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе
РИА Новости 08:52
Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о своем состоянии
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов, передает агентство "Москва" со ссылкой на концертного директора актрисы Стаса Христова.
Газета.Ru 08:28
Происшествия
В Туле повредили маршрутку самого веселого водителя города
Полиция Тулы проверяет заявление о повреждении лобового стекла и фары городского маршрутного такси, которым управляет известный в городе водитель Владимир Синяков, местные СМИ полагают, что микроавтобус был обстрелян из пневматики.
РИА Новости 08:51
Политика
Зеленский призвал Запад сохранить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России.
RT на русском 03:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru вчера в 02:59
Политика
Регулятор ФРГ пригрозил «Газпрому» штрафом из-за OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили о намерении оштрафовать российскую компанию «Газпром», если она нарушит решение суда ЕС по газопроводу OPAL.
RT на русском 07:10
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Следователи проводят обыски в банке Порошенко
Ранее стало известно, что экс-президент Украины прибыл на допрос в ГБР, до этого он избегал встречи со следователями по разным поводам.
Экономика сегодня 06:22
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец 06:27
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 08:21
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия 11 сентября в 19:55
Футбол
Слуцкий считает, что лидерство «Витесса» в чемпионате ничего не значит
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии.
Спорт-Экспресс 08:40
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Экономика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Политика
Захарова: Южная Осетия и Абхазия состоялись как государства
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что прошедшие выборы в Абхазии показали, что эти республики состоялись как государства.
Южный Федеральный 08:42
Происшествия
Алтайские землетрясения ощутили в Бийске и Белокурихе
Лёгкое землетрясение сегодня, 13 сентября, почувствовали в Бийске и Белокурихе.
REGNUM 03:52
Политика
Сноуден рассказал об условиях для своего возвращения в США
Москва предоставила ему убежище, так как это был «простой способ выглядеть так, будто она делает что-то хорошее, без каких-либо ответных мер».
RuNews24.ru 01:45
Происшествия
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Потасовка между строителями одной из подрядных организаций строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Спорт
В Кремле отреагировали на продажу призёркой ОИ подаренного автомобиля
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу автомобиль, который ей подарили в Кремле за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях в 2018 году.
RT на русском 08:17
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Политика
В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива
В России нужно ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.
Интерфакс 08:32
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия вчера в 00:45
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Армия и оружие
Власти ДНР: украинские силовики за сутки нарушили перемирие пять раз
Свободная Пресса вчера в 01:39
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Rак утверждает западный ученый, употребление помидоров может привести к появлению кожной сыпи, облысению и синдрому хронической усталости.
Московский Комсомолец вчера в 22:12