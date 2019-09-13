Экономика

REGNUMREGNUMЧубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз

Управление экономикой сравнил с вождением автомобиля глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
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Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе

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Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян

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Заворотнюк расскажет о своем состоянии

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов, передает агентство "Москва" со ссылкой на концертного директора актрисы Стаса Христова.
Газета.Ru 08:28
Происшествия

В Туле повредили маршрутку самого веселого водителя города

Полиция Тулы проверяет заявление о повреждении лобового стекла и фары городского маршрутного такси, которым управляет известный в городе водитель Владимир Синяков, местные СМИ полагают, что микроавтобус был обстрелян из пневматики.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России.
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Шоу-бизнес

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Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
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В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили о намерении оштрафовать российскую компанию «Газпром», если она нарушит решение суда ЕС по газопроводу OPAL.
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Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру

Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика

Следователи проводят обыски в банке Порошенко

Ранее стало известно, что экс-президент Украины прибыл на допрос в ГБР, до этого он избегал встречи со следователями по разным поводам.
Экономика сегодня 06:22
Политика

Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма

Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец 06:27
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 08:21
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

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Футбол

Слуцкий считает, что лидерство «Витесса» в чемпионате ничего не значит

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии.
Спорт-Экспресс 08:40
Единоборства

Путин оценил приемы Нурмагомедова

Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Экономика

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что прошедшие выборы в Абхазии показали, что эти республики состоялись как государства.
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Происшествия

Алтайские землетрясения ощутили в Бийске и Белокурихе

Лёгкое землетрясение сегодня, 13 сентября, почувствовали в Бийске и Белокурихе.
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Политика

Сноуден рассказал об условиях для своего возвращения в США

Москва предоставила ему убежище, так как это был «простой способ выглядеть так, будто она делает что-то хорошее, без каких-либо ответных мер».
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Происшествия

Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео

Потасовка между строителями одной из подрядных организаций строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео.
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Общество

Скворцова пообещала ускоренную регистрацию «Фризиума»

РБК 03:54
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Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана

Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу автомобиль, который ей подарили в Кремле за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях в 2018 году.
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Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
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В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива

В России нужно ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.
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Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании

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Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
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Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
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Власти ДНР: украинские силовики за сутки нарушили перемирие пять раз

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Rак утверждает западный ученый, употребление помидоров может привести к появлению кожной сыпи, облысению и синдрому хронической усталости.
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано». Является мегакоррупционером, согласно расследованиям Фонда борьбы с коррупцией.
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