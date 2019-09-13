Экономика
REGNUMЧубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Управление экономикой сравнил с вождением автомобиля глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
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Шоу-бизнес
Фото: Богомолов и Собчак стали мужем и женой
Российская газета 07:36
Хоккей
Овечкин пообещал поддержать отстраненного за кокаин Кузнецова
Овечкин пообещал поддерживать одноклубника.
МИР 24 05:39
Экономика
Голикова назвала размер маткапитала в 2020 году
Размер материнского капитала в 2020 году составит 466 тысячи рублей.
Суть событий 05:12
Политика
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановили работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Авто
Представлен модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»
Горьковский автозавод в рамках прошедшей выставки Comtrans 2019 представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4».
Автостат 01:01
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Политика
Медведев увязал переход на четырехдневку с ситуацией в экономике
Сокращение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:20
Политика
В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального
В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru 06:46
Политика
Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты
Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.
ТАСС 03:57
Шоу-бизнес
Бритни Спирс отдохнула от семейных проблем на пляже в Гонолулу
Бритни Спирс отправилась на Гавайи, чтобы отдохнуть от семейных проблем.
ИА InterMedia 07:26
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала поклонников зажигательным танцем
Знаменитая певица украинского происхождения, прочно обосновавшаяся в России, Вера Брежнева, постоянно радует своих фанатов новыми фотографиями и видеороликами, которые зачастую выглядят весьма откровенными.
Bimru.ru вчера в 03:26
Политика
Вышинский сообщил, что госпитализирован
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал РИА Новости, что был госпитализирован.
Народные новости 07:17
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы.
РИА Новости вчера в 23:30
Здоровье
В Дагестане уменьшилось количество инвалидов
Глава ведомства сообщил, что связано это с тем, что больные или не приходят на повторное переосвидетельствование или лишены статуса инвалида, из-за чего указанных заболеваний не обнаружили.
Замана 07:37
Происшествия
В ЦБ прокомментировали сообщения о мошенничестве с пенсиями россиян
По данным издания, в 2017–2018 годах злоумышленники незаконно перевели накопления 500 тыс. человек из ПФР в негосударственные фонды «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН».
Известия 06:44
Игры
Техподдержка Sony: Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в PS Store
13 сентября представители Activision заявили, что российские PS4-игроки не могут принять участия в раннем бета-тестировании Call of Duty: Modern Warfare из-за Sony.
News.ru 06:52
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru 05:07
Политика
Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.
РИА Новости 03:23
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ вчера в 17:59