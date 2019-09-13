Экономика

REGNUMREGNUMЧубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз

Управление экономикой сравнил с вождением автомобиля глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано». Является мегакоррупционером, согласно расследованиям Фонда борьбы с коррупцией.
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