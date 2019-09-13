Экономика
REGNUMЧубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Управление экономикой сравнил с вождением автомобиля глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
Читать в источнике
Оценить111
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
РИА Новости 02:33
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось
Накануне стало известно, что Анастасия Заворотнюк лежит в больнице, но сегодня появились новости, что её экстренно перевели в реанимацию.
Paparazzi.ru вчера в 05:55
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала в Instagram фото в свадебном платье
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото своего свадебного образа.
Дождь вчера в 05:27
Происшествия
В Гонконге начались столкновения между протестующими и их противниками
Конфликт между двумя группами начался в 14.00 по местному времени (9.00 мск). Все началось с нескольких драк в торговом центре Amoy Plaza.
РИА Новости 06:36
Фигурное катание
Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в мире исполнила четверной тулуп и четверной лутц.
Вести.Ru 05:09
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Политика
В кабмине заявили о невозможности отмены восьмичасового рабочего дня
Вице-премьер, руководитель аппарата кабинета министров России Константин Чуйченко заявил, что правительство не обладает полномочиями по регулированию продолжительности трудового процесса, которая закреплена в Трудовом кодексе.
RT на русском 12 сентября в 23:22
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Наука
В ископаемых останках нашли новый вид юрского морского крокодила
Ученые из Эдинбургского университета проанализировали найденные еще 250 лет назад в Баварии останки и идентифицировали доисторического крокодила.
МедиаПоток вчера в 12:31
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Телеканал РЕН опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Российская газета 01:05
Энергетика
Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета 05:37
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области
Украинский президент Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.
RT на русском 05:54
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Происшествия
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в применении слезоточивого газа
Полицейские Улан-Удэ задержали подозреваемого в использовании против сотрудника Росгвардии слезоточивого газа во время операции по задержанию участников несанкционированного митинга 12 сентября на площади Советов.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 04:55
Футбол
Александр Розенбаум: от ЕВРО-2020 жду радости общения с футболом
РИА Новости вчера в 06:21
Происшествия
Актер фильма «Чернобыль. Зона отчуждения» попал в аварию
Актер «Гоголь-центра» Иван Фоминов попал в аварию на севере Москвы.
Lenta.ru 06:37
Общество
Росстат рассказал об увеличении числа россиян старше 100 лет
Росстат зафиксировал рост численности россиян, достигших возраста ста лет.
РИА Новости 03:25
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12 сентября в 12:14
Политика
В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна
REGNUM вчера в 08:07
Культура
В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019»
Вчера во дворце "Украина" завершился конкурс красоты "Мисс Украина – 2019", в котором приняли участие 24 девушки в возрасте от 18 до 25 лет.
Инфорос вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Священнослужитель РПЦ заговорил о сносе храма после венчания Собчак
Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, в котором венчался Александр Пушкин, теперь будет известен тем, что в нем венчалась телеведущая Ксения Собчак.
Lenta.ru 02:30
Космос
Центр малых планет подтвердил открытие первой межзвездной кометы
Центр малых планет Международного астрономического союза официально подтвердил открытие первой в истории межзвездной кометы, обнаруженной в конце августа крымским астрономом Геннадием Борисовым.
N+1 12 сентября в 04:46
Происшествия
Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре
Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
ТАСС 04:32
Политика
Эксперт: заявления Кучмы говорят о том, что Киев ведет двойную игру
Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кучма заявил в пятницу, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на предоставление Донбассу особого статуса, как это предусмотрено минскими соглашениями.
ТАСС 03:03
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Здоровье
Врач назвала первый признак больных легких
Пульмонолог Марина Яковлева рассказала "Вечерней Москве", как уберечь себя и ребенка от распространенных заболеваний легких.
Medical Note 11 сентября в 21:55