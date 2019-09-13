Управление экономикой сравнил с вождением автомобиля глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз

Происшествия Пять человек пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Ангарске Уточняется, что причиной возгорания стал взрыв на втором этаже дома. По предварительным данным, произошел взрыв самогонного аппарата.

Происшествия Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Авто Удешевленный седан Kia Rio стал глобальной моделью Седан Kia Soluto, который является удешевленным вариантом Rio предыдущего поколения с иным оформлением передней части, превратился в глобальную модель.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» переписку с Анастасией Заворотнюк, которая, по данным СМИ, находится в реанимации.

Шоу-бизнес Супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к актрисе в больницу Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и мать актрисы в субботу вечером срочно приехали к ней в больницу, сообщает «Пятый канал».

Общество Россияне смогут узаконить используемые больше 15 лет земли У россиян появится возможность узаконить «лишние метры» земельных участков, которые они используют больше 15 лет при условии, что на них не было посягательств со стороны соседей.

Хоккей НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Наука Человеческие тела двигаются после смерти После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.

Происшествия Родственники погибших в аварии под Ярославлем получат по 1 млн рублей Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что родственникам погибших в результате столкновения автобуса и грузовика в Гаврилов-Ямском районе окажут материальную помощь в размере 1 млн рублей.

Космос Высоту орбиты МКС увеличат на километр Последний раз коррекция орбиты МКС проводилась 15 августа этого года в два этапа с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12», после чего высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.

Политика Глава МИД Украины сообщил о переносе встречи «нормандской четверки» Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что время встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) уже было определено, но теперь переносится.

Здоровье Кардиологи узнали, как помидоры могут разрушить здоровье Кардиолог Стивен Гандрих рассказал, как помидоры могут навредить здоровью, несмотря на данные о том, что в томатах содержится большое количество витаминов и минералов, а также, что их можно употреблять для профилактики рака.

Гаджеты Xiaomi опубликовала тизер новых телевизоров Mi TV Pro Ранее в Сети появилась информация о том, что китайский производитель Xiaomi готовит к выпуску шесть новых моделей телевизоров.

Экономика Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Шоу-бизнес Госпитализирован Александр Балуев Актер Александр Балуев был вынужден обратиться к московским врачам, сообщает РЕН. По данным СМИ, у него начались проблемы со здоровьем.

Технологии Стал известен разработчик самолета на замену Ан-2 Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) победил в открытом конкурсе по разработке легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, который также известен как «кукурузник».

Фигурное катание Россиянка Валиева выиграла золото на юниорском Гран-при в Челябинске Российская фигуристка Камила Валиева показала лучший результат в одиночном катании на этапе юниорской серии Гран-при в Челябинске.

Здоровье Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.

Политика Кравчук: украинцы хотели союза с Россией Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях пенсия может прийти в меньшем размере, чем обычно, пишет "Российская газета".

Авто Сертификацию автосервисов предложили ввести в России В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.

Космос На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.