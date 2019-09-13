Экономика

REGNUMREGNUMЧубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз

Управление экономикой сравнил с вождением автомобиля глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
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Чубайс заявил, что экономика России «не едет» из-за «правоохранительного тормоза»

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Чубайс назвал правоохранительную систему тормозом роста экономики страны

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Чубайс объяснил, почему «не едет» экономика России

URA.Ru05:44
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Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого»

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Энергетика

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
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СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
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Экономика

Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

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Происшествия

В Грузии убили гражданина России

Гражданина России убили в Грузии, в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
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Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с A-321 в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A-321, который сел в кукурузное поле в Подмосковье.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
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Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

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Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Финансы

Бюро кредитных историй предоставят данные о доходах россиян

Показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) будут рассчитывать не банки, а созданные квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ), которые получат к доступ к данным о доходах россиян.
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Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

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Газета.Ru 16:59
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Армия и оружие

США намерены отправить в Сирию 150 военных

Министерство обороны США планирует отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
Газета.Ru 02:03
Футбол

Нижний Новгород ждет главный спортивный форум страны

Восьмой форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 9 по 10 октября Владимир Путин: «Мы намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу» Меньше месяца осталось до открытия традиционного форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году пройдет уже в восьмой раз, но впервые — в Нижнем Новгороде.
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Происшествия

Восемь рабочих уволили после потасовки в столовой Амурского ГПЗ

Восемь рабочих подрядной организации Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) уволили в связи с грубым нарушением трудовой дисциплины и норм проживания на территории временных вахтовых поселений.
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Директор актрисы Заворотнюк отрицает слухи о ее госпитализации

Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг сообщения ряда СМИ о госпитализации артистки в тяжелом состоянии.
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Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы

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Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
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Политика

Медведев назвал условия сокращения рабочей недели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
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Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу за клевету

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HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах

Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
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Новые iPhone представила публике Apple

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Грузовик обрушил пешеходный мост в Подмосковье

В ночь на 13 сентября грузовой автомобиль снес пешеходный мост, который расположился над трассой А-107 в Наро-Фоминске.
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Свадьбу звездная пара запланировала на пятницу, 13 сентября, и с самого утра жених и невеста устраивают самый настоящий праздник непослушания, нарушая все возможные приметы.
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Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
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Sunmag.me вчера в 10:20
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано». Является мегакоррупционером, согласно расследованиям Фонда борьбы с коррупцией.
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