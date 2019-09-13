Экономика
REGNUMЧубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Управление экономикой сравнил с вождением автомобиля глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
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Глава «Роснано» предложил альтернативу реформе правоохранительной системы
Интерфакс13 сентября в 05:39
Чубайс предложил перенацелить правоохранительную систему на защиту частной собственности
ТАСС13 сентября в 04:57
Чубайс разнес «правоохранительный тормоз» России: «Кости трещат»
Московский Комсомолец13 сентября в 04:35
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
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