Управление экономикой сравнил с вождением автомобиля глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать состояние ее здоровья.

Происшествия В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.

Хоккей Кузнецов прокомментировал дисквалификацию за положительный допинг-тест Ранее 27-летний Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, в допинг-пробе игрока был обнаружен кокаин.

Армия и оружие На Донбассе неизвестный снайпер ликвидировал старших офицеров элитных подразделений ВСУ По сообщениям штаба оккупационных сил, потери ВСУ на Донбассе за тринадцатое сентября составили один погибший и восемь раненых военнослужащих.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Культура В студии была найдена последняя песня Юлии Началовой Как объяснила Исаева, о существовании этого трека никто не знал. Запись была найдена на студии после похорон артистки.

Политика Чемезов не исключил ребрендинга Superjet Глава "Ростеха" Сергей Чемезов допускает возможность смены названия самолета Superjet 100. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Шоу-бизнес Актер Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" переписку с Анастасией Заворотнюк на фоне сообщений о раке мозга у артистки.

Армия и оружие Названы особенности нового российского корвета «Меркурий» Новейший корвет проекта 20386 «Меркурий», разработанный российскими специалистами, станет судном, не имеющим аналогов по техническим особенностям.

Футбол «Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.

Шоу-бизнес Врачи узнали о раке у Заворотнюк всего полгода назад Врачам удалось диагностировать раз мозга у известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк всего полгода тому назад.

Футбол Киевское «Динамо» не выигрывает уже шесть матчей подряд Вчера в седьмом туре чемпионата Украины «Динамо» проиграло «Десне» со счётом 1:2.

Происшествия Радикалы избили участников гей-парада в Харькове Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.

Политика В сенате США призвали атаковать нефтяные объекты Ирана Американские военные должны атаковать нефтяные объекты Ирана, чтобы Тегеран прекратил агрессию в отношении Саудовской Аравии – так американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал удары беспилотников по предприятиям Саудовской Аравии.

Шоу-бизнес Врачи уговаривали Заворотнюк не делать ЭКО в 47 лет Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк незадолго до новостей о якобы раке мозга призналась, что врачи долго уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет.

Шоу-бизнес Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу 13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.

Авто Skoda представила во Франкфурте внедорожный Superb Scout Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона презентовала внедорожную вариацию Superb Scout.

Экономика Медведев объявил о введении нового налога для россиян Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручения министерству финансов внести поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым в стране появится новый налог, сообщает PRIMPRESS.

Общество Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства Рак Займитесь сегодня неотложными делами, ваша активность поспособствует усилению влияния на окружающих, а Лев Завершите старые дела, тогда освободится время для новых.