Экономика
REGNUMЧубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Управление экономикой сравнил с вождением автомобиля глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
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Единоборства
Ковалёв за бой с Альваресом заработает $ 12 млн
Чемпионат 03:14
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском вчера в 07:59
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы
Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.
Газета.Ru вчера в 10:02
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области
Украинский президент Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.
RT на русском 05:54
Политика
Кучма усомнился в выполнении Зеленским Минских соглашений
Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в "нормандском формате" Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.
Газета.Ru 04:48
Авто
Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в России
Автоновости дня 11 сентября в 08:43
Кино
Джеймс Ганн объявил актерский состав нового «Отряда самоубийц»
В "Отряде самоубийц" Дэвида Эйра в состав команды вошли Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло.
КиноПоиск 01:59
Футбол
Гончарук предложил катарским инвесторам покупать футбольные клубы Украины
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил на встрече с катарскими инвесторами обратить внимание на украинские футбольные клубы с целью их приобретения.
REGNUM 06:43
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Телеканал РЕН опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Авто
ГАЗ представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»
Внедорожный фургон дебютировал на выставке Comtrans 2019.
Letnews.ru 05:43
Шоу-бизнес
34-летняя Кира Найтли родила второго ребенка
Кира Найтли стала мамой во второй раз. Недавно журналисты узнали, что у звездной пары родился ребенок, пол и имя остаются загадкой.
OAnews 06:10
Экономика
Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости 12 сентября в 12:34
Культура
Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника
iReactor вчера в 14:08
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК 12 сентября в 20:39
Политика
Новый премьер Украины выступил за прагматичные отношения с Россией
Украинское правительство выступает за выстраивание прагматичных отношений с Россией.
ФАН 06:03
Политика
Новак отреагировал на решение суда ЕС по газопроводу Opal
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal. Об этом информирует телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 12 сентября в 13:24
Политика
«Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение
Только что избранный депутатом Мосгордумы справедливоросс Александр Соловьев, в существовании которого усомнился основатель ФБК Алексей Навальный, рассказал РБК о своей кампании.
РБК 03:01
Армия и оружие
На учениях под Астраханью засветился необычный комплекс ЗРК С-300ПМ
Во время учений, проходивших на территории Астраханской области, российские военные продемонстрировали весьма необычный зенитный комплекс С-300ПМ.
Дни24 02:08
Наука
В Гарварде вручили Шнобелевскую премию
В Гарвардском университете (Массачусетс, США) в 29-й раз вручили Шнобелевскую премию - пародию на Нобелевскую, вручается за самые сомнительные достижения науки.
Накануне.Ru вчера в 00:45
Футбол
Слуцкий уже обыграл ПСВ в социальных сетях. Его инстаграм — это бомба
Раньше в шутку говорили: не победим на поле — победим в раздевалке. В наше время альтернативные битвы проходят на уровне социальных сетей.
Матч ТВ 04:32
Армия и оружие
Противолодочный комплекс «Ответ» завершит испытания в 2020 году
Хакасия-Информ 10 сентября в 23:16
Гаджеты
Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры
Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.
Политическая Экспертиза вчера в 20:03
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19