Экономика
REGNUMЧубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Управление экономикой сравнил с вождением автомобиля глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Газета.Ru вчера в 15:01
Происшествия
Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем
Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.
Коммерсантъ 04:26
Фигурное катание
Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске
Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.
РИА Новости вчера в 05:47
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Авто
Названа стоимость нового грузовика КамАЗ-54901
КАМАЗ-54901 получил новую комфортабельную кабину шириной 2,5 метра, причем в ней ровный пол.
Tvoe-avto.com вчера в 16:34
Энергетика
Греф призвал готовиться к кризисам с падением цен на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, которые могут быть спровоцированы падением цен на нефть.
РЕН ТВ вчера в 09:48
Политика
Глава ДНР Пушилин заявил о желании войти в состав России
В идеале — войти в состав России на правах федерального округа, - сказал Пушилин.
Государственные Вести вчера в 02:18
Здоровье
Британке удалили руку и ноги из-за кашля
Медсестре в Британии ампутировали обе ноги, левую руку, а также четыре пальца на другой руке после того, как она месяц непрерывно кашляла.
Sibnet Новости 09:28
Политика
Волкер призвал выполнить все пункты Минских соглашений
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что для прекращения конфликта в Донбассе необходимо выполнить все пункты Минских соглашений, включая тот, что касается особого статуса Донбасса.
RT на русском 09:53
Футбол
Реал — Леванте 3:2
Sports.ru 05:34
Политика
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате американской спецоперации.
Lenta.ru 09:20
Хоккей
НХЛ дисквалифицирует Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за употребление кокаина.
Чемпионат 09:37
Политика
Обиделись на Мединского. Посла России вызвали в МИД Чехии
Ссылаясь на Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией, заместитель чешского министра иностранных дел Алеш Хмеларж заявил, что Прага выполняет соглашение, а Москва — нет, и выразил в адрес РФ протест.
REGNUM вчера в 20:41
Здоровье
Названы шесть привычек, которые помогут быстро сжечь жир
Зарубежные специалисты рассказали, что заставить организм после 40 лет не откладывать жир, а использовать его в качестве источника энергии, помогут несколько простых правил, которые рекомендуется ввести в привычку.
Российская газета 01:51
Политика
Хантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий
Посол США в России Джон Хантсман в интервью Интерфаксу сообщил, что представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.
RT на русском 07:45
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Происшествия
В Москве задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках
В Москве у станции метро «Университет», где проходит ежегодный парад студенчества, задержали бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко», а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину.
Коммерсантъ 06:53
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова прокомментировала слухи об отношениях с Тимати
Анастасия Решетова и Тимати производят впечатление счастливой пары. Однако свежие слухи расстроили беременную модель.
Lisa.ru 06:00
Армия и оружие
СМИ назвали способное покорить весь мир российское оружие
Эксперты назвали российское оружие, которое способно перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
Газета.Ru 09:40
Гаджеты
Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android
Lenta.ru вчера в 10:52
Транспорт
В столице проходит грандиозный парад коммунальной техники
В Москве начался парад коммунальной техники - по перекрытому Садовому кольцу в общей сложности проедут около 700 уборочных, ремонтных, пожарных и других машин.
Российская газета 06:07
Наука
Ученые: тело человека продолжает двигаться даже после смерти
Человеческие тела могут двигаться даже после смерти. К такому выводу пришла ученая из Австралии Элисон Уилсон.
ФедералПресс вчера в 08:49
Политика
Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга
Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, выдвинет сенатором от города председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
Известия 08:00