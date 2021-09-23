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Чубайс назвал снижение цены на возобновляемую энергию результатом верной стратегии

В России цены на возобновляемую энергетику ветра и солнца резко упали в текущем 2021 году, на десять лет раньше прогнозов, констатировал в четверг специальный представитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс.
ПРАЙМ
Отбор проектов ВИЭ в 2021 году проводился в отношении объектов ветровой генерации, солнечной генерации и гидрогенерации.
РИА Новости
Согласно результатам торгов, минимальная цена победившей заявки составила 1,717 рубля за киловатт-час, по 14 проектам зафиксирована цена ниже 2 рублей за киловатт-час.
РИА Новости
В России с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций на основе ВИЭ - солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, которые выбираются на конкурсном отборе.
РИА Новости

С чего всё началось

Чубайс назвал снижение цены на возобновляемую энергию результатом верной стратегии
Почти произошло то, ради чего создавалась российская возобновляемая энергетика Цена возобновляемой энергии опускается до энергии обычной Все рассчитывали, что в России это должно было произойти к конце 2020-х годов, но благодаря очень грамотно построенной стратегии это почти произошло сейчас.
ТАСС07:11

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