В России цены на возобновляемую энергетику ветра и солнца резко упали в текущем 2021 году, на десять лет раньше прогнозов, констатировал в четверг специальный представитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс.
В России с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций на основе ВИЭ - солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, которые выбираются на конкурсном отборе.
Почти произошло то, ради чего создавалась российская возобновляемая энергетика Цена возобновляемой энергии опускается до энергии обычной Все рассчитывали, что в России это должно было произойти к конце 2020-х годов, но благодаря очень грамотно построенной стратегии это почти произошло сейчас.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего работу ООН с "супергероем на пенсии", сказав, что политик не понимает сути произносимых слов и сам путается в датах и событиях.
Отмечают, что данное исследование поможет в составлении общего профиля показателей метаболических нарушений и стать началом разработки персонально ориентированных лекарственных препаратов, которые смогут помочь людям с шизофренией поддерживать свое здоровье.