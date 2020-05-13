Коронавирус

Слово и ДелоСлово и ДелоЧубайс видит выходом из кризиса ориентир на инновации

Глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что для выхода России из «коронавирусного» кризиса следует сделать упор на развитие инновационной экономики.
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Чубайс считает, что развитие инновационной экономики может стать основой выхода из кризиса

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В Свердловской области подтверждена еще одна смерть пациента с коронавирусом.
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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