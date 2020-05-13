Коронавирус
Слово и ДелоЧубайс видит выходом из кризиса ориентир на инновации
Глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что для выхода России из «коронавирусного» кризиса следует сделать упор на развитие инновационной экономики.
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Чубайс назвал рецепт выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса
ИА Красная Веснавчера в 05:51
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Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Коммерсантъ 04:10
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Газета.Ru 01:49
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