Глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что для выхода России из «коронавирусного» кризиса следует сделать упор на развитие инновационной экономики.

Чубайс видит выходом из кризиса ориентир на инновации

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