МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. России придется вернуться к теме введения углеродного налога, но нужно взвешенно выбрать время - торопиться не надо, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

с чего всё началось

России придется вернуться к теме введения углеродного налога, но нужно взвешенно выбрать время, заявил в интервью «РИА Новости» председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, сами ставки должны быть совсем символическими на ранних стадиях.

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