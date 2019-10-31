Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧубайс вновь заявил о необходимости углеродного налога

России придется вернуться к теме введения углеродного налога, но нужно взвешенно выбрать время, заявил в интервью «РИА Новости» председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, сами ставки должны быть совсем символическими на ранних стадиях.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

России придется вернуться к теме углеродного налога, считает Чубайс

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. России придется вернуться к теме введения углеродного налога, но нужно взвешенно выбрать время - торопиться не надо, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
РИА Новостивчера в 20:31

Подробнее о событии

Чубайс: России придется вернуться к теме углеродного налога

Российская газетавчера в 20:37

Чубайс вновь заявил о необходимости углеродного налога

Коммерсантъвчера в 22:23

Чубайс: России придется вернуться к теме углеродного налога

Московский Комсомолец00:12

Чубайс: России придется вернуться к теме углеродного налога

ПРАЙМвчера в 20:15

Чубайс уверен, что России придется вернуться к теме углеродного налога

АМИТЕЛ00:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 01:33, Вашингтон
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Космос

Для военных создадут систему передачи энергии из космоса

Исследовательская лаборатория ВВС США заключила с американской компанией Northrop Grumman контракт на проведение исследований и разработку оборудования, которое позволит реализовать систему беспроводной передачи энергии с космических аппаратов.
N+1 вчера в 06:15
Футбол

Фоменко покинул пост главного тренера «Краснодара-2»

«Краснодар» объявил об уходе Олега Фоменко с поста главного тренера второй команды клуба. Решение принято по обоюдному согласию сторон.
Sportbox.RU вчера в 13:11
Шоу-бизнес

Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! 29 октября в 21:56
Политика

Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7

Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
РБК вчера в 21:26
Здоровье

В Роскачестве развеяли миф о вреде мороженого при простуде

Эксперты развеяли миф о том, что мороженое категорически нельзя есть при простуде и кашле.
ТК Звезда 00:44
Игры

Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире

PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
REGNUM вчера в 05:42
Общество

Ананьевых обвиняют в растрате и легализации

Как сообщает «Коммерсантъ», их обвиняют в растрате 66,3 млрд рублей, $575 млн и 24,4 млн евро, а также в легализации 39 млрд рублей и $169 млн.
Саминвестор 01:23
Политика

Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС вчера в 15:33
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

РИА Новости вчера в 17:32
Общество

Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года

Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
РБК 00:15
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия вчера в 12:20
Гаджеты

Intel представила процессор Core i9

Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
The GEEK 28 октября в 11:23
Происшествия

В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО

Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 17:40
Здоровье

Лукашенко высказался о миграции белорусов за границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силой миграцию белорусских специалистов за рубеж не остановить.
RT на русском вчера в 10:07
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Политика

Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату

Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.
РИА Новости вчера в 11:52
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:14
Общество

Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками

Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
RT на русском вчера в 22:02
Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко поссорились из-за шоу об их семье

Яна Рудковская призналась, что переживала из-за этого – супруг не брал трубку и игнорировал ее.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 29 октября в 05:58
Политика

Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма

Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ, и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
Известия 00:42
Происшествия

Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
REGNUM 00:18
Футбол

Арустамян: «Боюсь, что у ЦСКА нет шансов на чемпионство»

Комментатор Нобель Арустамян в подкасте Sport24 выразил мнение, что у ЦСКА нет шансов на чемпионство в этом сезоне российской Премьер-лиги.
Sport24.ru вчера в 10:07
Шоу-бизнес

Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным

Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru вчера в 10:44
Баскетбол

59 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Вашингтон»

Sports.ru вчера в 23:11
Общество

Знаки зодиака, которые хуже всего переносят осень

Осенью у представителей знака возрастает меланхоличность, а одинокие вечера в сопровождении грустной музыки становятся любимым времяпровождением.
Lisa.ru 29 октября в 00:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное