Журнал Nature выпустил статью об эффективности и безопасности вакцины «Спутник V»

Российскую вакцину "Спутник V" применяют почти в 70 странах, однако до сих пор она не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения из-за споров о побочных эффектах, пишет журнал Nature.