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Чубайс выступил против бесплатных зеленых сертификатов предприятиям

Специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс выступает против безвозмездной передачи российским предприятиям зеленых сертификатов, позволяющих подтверждать потребление энергии из низкоуглеродных источников.В источнике

С чего всё началось

Анатолий Чубайс не хочет дарить промышленности экологичные киловатт-часы

Спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс 3 июня обратился к вице-премьеру Александру Новаку с письмом, в котором выступил против безвозмездной выдачи предприятиям РФ зеленых сертификатов, которые подтверждают потребление энергии из низкоуглеродных источников — АЭС, ГЭС и ВИЭ.
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