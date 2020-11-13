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Во время выступления на международном корпоративном форуме «Горизонты» Анатолий Чубайс заявил, что России пока рано слезать с «лошади» нефтяной экономики.

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