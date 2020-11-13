Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
KM.ru
KM.ru

Чубайс заявил, что России рано слезать с «лошади» нефтяной экономики

Во время выступления на международном корпоративном форуме «Горизонты» Анатолий Чубайс заявил, что России пока рано слезать с «лошади» нефтяной экономики.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Чубайс считает, что нефтяная лошадь России «еще не сдохла»

Нефтяная лошадь России "еще не сдохла", но стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты".
РИА Новостивчера в 06:23
Подробнее о событии
ТАСС

Чубайс об углеводородной энергетике в России: лошадь еще не сдохла

ТАССвчера в 10:14
РБК

Чубайс оценил здоровье «лошади» нефтяной экономики фразой «еще не сдохла»

РБКвчера в 08:20
ПРАЙМ

Чубайс рассказал, когда мир откажется от нефти и газа

ПРАЙМвчера в 05:32
Lenta.ru

Чубайс заявил о титанической зависимости России от нефти и газа

Lenta.ruвчера в 07:03
Московский Комсомолец

Чубайс дал пессимистичный прогноз для России из-за нефтезависимости

Московский Комсомолецвчера в 07:54
РИА Новости

Чубайс считает, что нефтяная лошадь России «еще не сдохла»

РИА Новостивчера в 06:23
Газета.Ru

Чубайс: нефтяная лошадь России еще «не сдохла»

Газета.Ruвчера в 08:13

В Госдепартаменте выразили обеспокоенность созданием в России аппаратов «Посейдон»

Вашингтон обеспокоен разработкой в РФ необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" и полагает, что есть вопросы относительно того, будет ли соответствовать нормам международного права их возможное применение во время военного конфликта.
В Госдепартаменте выразили обеспокоенность созданием в России аппаратов «Посейдон»
ТАСС00:30

Трамп спокойно покинет пост президента США при законной победе Байдена

Ранее Fox News объявила Джо Байдена избранным президентом США, однако команда Трампа начала подавать иски в разные штаты, заявляя о массовом мошенничестве на выборах и процедурных нарушениях при подсчете голосов, при этом не представляя доказательств в пользу этих утверждений.
Kursk.com09:00

Названы дата и место похорон Джигарханяна

Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, скончавшимся в субботу на 86-м году жизни, планируется провести 17 ноября в Московском драматическом театре, которым он руководил.
BFM.ru03:44

В Ереване возобновились массовые протесты с требованием отставки Пашиняна

Массовая акция протеста проходит в центре столицы Армении, ее участники требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за подписанного им соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.
BFM.ruвчера в 08:14

Лукашенко поручил решить проблему отчисленных за участие в митингах студентов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 13 ноября, заявил, что поручил разработать механизм, который помог бы решить проблему студентов белорусских вузов, отчисленных за участие в несогласованных акциях протеста.
Известиявчера в 09:14