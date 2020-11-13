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Чубайс заявил, что России рано слезать с «лошади» нефтяной экономики

Во время выступления на международном корпоративном форуме «Горизонты» Анатолий Чубайс заявил, что России пока рано слезать с «лошади» нефтяной экономики.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Чубайс считает, что нефтяная лошадь России «еще не сдохла»

Нефтяная лошадь России "еще не сдохла", но стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты".
РИА Новостивчера в 06:23
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ТАСС

Чубайс об углеводородной энергетике в России: лошадь еще не сдохла

ТАССвчера в 10:14
РБК

Чубайс оценил здоровье «лошади» нефтяной экономики фразой «еще не сдохла»

РБКвчера в 08:20
ПРАЙМ

Чубайс рассказал, когда мир откажется от нефти и газа

ПРАЙМвчера в 05:32
Lenta.ru

Чубайс заявил о титанической зависимости России от нефти и газа

Lenta.ruвчера в 07:03
Московский Комсомолец

Чубайс дал пессимистичный прогноз для России из-за нефтезависимости

Московский Комсомолецвчера в 07:54
РИА Новости

Чубайс считает, что нефтяная лошадь России «еще не сдохла»

РИА Новостивчера в 06:23
Газета.Ru

Чубайс: нефтяная лошадь России еще «не сдохла»

Газета.Ruвчера в 08:13

Путин сообщил о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах от коронавируса

Десятки стран выразили заинтересованность в организации поставок и совместного производства российских вакцин от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите.
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3DNews12 ноября в 07:53

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