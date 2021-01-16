Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей России из-за углеродного налога
Российские компании будут вынуждены платить углеродный налог Евросоюзу из-за ошибки российских властей, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.В источнике
С чего всё началось
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс высказался в рамках Гайдаровского форума
о "грубейшей ошибке", связанной с углеродным налогом.
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