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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей России из-за углеродного налога

Российские компании будут вынуждены платить углеродный налог Евросоюзу из-за ошибки российских властей, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.В источнике
С чего всё началось
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс высказался в рамках Гайдаровского форума
 о "грубейшей ошибке", связанной с углеродным налогом.
РИА Новости20:09
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News.ru

Чубайса высмеяли в соцсетях за советы правительству

News.ru00:52
РБК

Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей из-за углеродного налога

РБК16:29
Телеканал 360°

Чубайс назвал «грубейшей ошибкой» отказ от углеродного налога в России

Телеканал 360°21:02
Коммерсантъ

Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей России из-за углеродного налога

Коммерсантъ20:59
РИА Новости

Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» из-за углеродного налога

РИА Новости20:09
Lenta.ru

Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей из-за углеродного налога

Lenta.ru17:45
URA.Ru

Соцсети посмеялись над советами Чубайса правительству РФ. «Гений экономики и внешней политики»

URA.Ru23:51

Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции

Совладелец «Северстали» признал, что есть необходимость защиты внутреннего рынка и мер его стимулирования, но это не должно заслонять «фундаментального факта», что автаркия для России невозможна.
Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции
РБКвчера в 09:24