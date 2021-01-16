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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей России из-за углеродного налога

Российские компании будут вынуждены платить углеродный налог Евросоюзу из-за ошибки российских властей, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.В источнике
Общественная служба новостей
Lenta.ru
РИА Новости
ПолитРоссия
Комсомольская правда
URA.Ru
РБК
ФАН
Газета.Ru
Слово и Дело
RuNews24.ru
Московский Комсомолец
С чего всё началось
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс высказался в рамках Гайдаровского форума
 о "грубейшей ошибке", связанной с углеродным налогом.
РИА Новости20:09
Подробнее о событии
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Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей РФ из-за углеродного налога

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Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей России из-за углеродного налога

Коммерсантъ20:59
РИА Новости

Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» из-за углеродного налога

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Чубайс назвал «грубейшую ошибку» российских властей. Речь идет о новом налоге для бизнеса

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Чубайс раскритиковал действия властей по углеродному налогу

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Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей из-за углеродного налога

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Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей из-за углеродного налога

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Немецкий регулятор продлил разрешение на строительство «Северного потока — 2»

«Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии (BSH) выдало разрешение для завершения строительства Nord Stream 2 газопровода в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности около 16,5 км и 13,9 км в период с конца сентября до конца мая», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 05:32