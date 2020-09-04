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ЮграPRO

Чубайс заявил о необходимости жесткого закона о вредных выбросах

Глава «Роснано» предлагает правительству создать законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов: он уверен, что даже небольшая плата активизирует в компаниях работу по мониторингу выбросов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал правительство сформировать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов. Такое заявление он сделал 3 сентября на круглом столе «Деловой России» об углеродном регулировании.
РБКвчера в 09:29
Подробнее о событии
URA.Ru

Чубайсу ответили на идею ввести жесткий налог

URA.Ru02:55
REGNUM

Чубайс заявил о необходимости жёсткого закона о выбросах

REGNUMвчера в 12:55
Газета.Ru

Чубайс призвал принять жесткий закон о вредных выбросах

Газета.Ruвчера в 12:37
News.ru

Чубайс призвал ввести квоты на выбросы CO₂ и плату за их превышение

News.ruвчера в 12:41
Lenta.ru

Чубайс призвал ужесточить закон о вредных выбросах

Lenta.ruвчера в 11:32
Daily Storm

«Выбросить в ведро»: Чубайс предложил ужесточить «беззубый» законопроект о выбросах углеродов

Daily Stormвчера в 11:22
РБК

Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

РБКвчера в 09:29

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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Первый тренер Миранчука сомневается, что получит солидарные выплаты

Александр Воронков, воспитавший ставшего футболистом итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука, заявил РИА Новости, что сомневается в получении солидарных выплат после перехода полузащитника из московского "Локомотива".
РИА Новости08:10

Омский врач сообщил об отсутствии токсикантов в организме Навального

Омские врачи не нашли у Алексея Навального повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит, что токсикантов в его организме не было.
РИА Новости05:03
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Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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«Белавиа» продлила запрет на рейсы в Россию до 30 сентября

"Полеты во все пункты России приостановлены до 30 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации", - говорится в сообщении компании.
Российская газета08:01