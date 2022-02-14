Будьте в Плюсе

Чубайс заявил о «совсем другой жизни» России в случае введения платы за углеродные выбросы

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс призвал как можно скорее ввести в стране плату за углеродные выбросы.
Lenta.ru
Сахалинская область выбрана пилотным регионом для опробования системы торговли квотами на выбросы.
РБК
Чубайс считает, что льготы в итоге отменят в 2030 году, но все равно раньше, чем изначально планировала Еврокомиссия.
РБК
Текущая стоимость квот на выбросы парниковых газов в европейской системе EU ETS составляет €91 ($104) за тонну углекислого газа.
РБК

Подробнее о событии

Чубайс предрек России «совсем другую жизнь» после введения платы за углеродные выбросы
РИА Новости01:42
Чубайс предсказал «совсем другую жизнь» из-за платы за углерод
РБК23:49
Самое цитируемое
Чубайс предложил ввести плату за углеродные выбросы для спасения бюджета России от взносов в ЕС
Комсомольская правда01:37
Специалист по связям с международными организациями Чубайс призвал ввести плату за углерод
Телеканал 360°01:23
Чубайс привел аргументы в пользу налога на углеродные выбросы
Экономика сегодня01:31
Чубайс заявил о «совсем другой жизни» России в случае введения платы за углеродные выбросы
Lenta.ru00:55
Чубайс предложил ввести в России новый налог
URA.Ru00:39

Интересное

Кадыров обратился к президенту Украины Зеленскому с призывом выполнять Минские соглашения

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в Telegram-канале к жителям Украины и президенту Владимиру Зеленскому.
РИА Новости07:26

Малиновский в Серии А забил 14 голов из 22 из-за пределов штрафной площади

Как сообщает Squawka, 14 из них Малиновский забил из-за пределов штрафной площади.
Футбол России05:57

Актера Валерия Николаева доставили из спецприемника полиции в психиатрическую больницу

Российского актера Валерия Николаева доставили из спецприемника полиции в психиатрическую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru05:27

В Кремле отреагировали на решение CAS допустить Валиеву к личному турниру на ОИ-2022

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда допустить к участию в личном турнире Олимпиады 2022 года в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву.
Чемпионат05:38

Трейдер заработал более $3 млн за три месяца на «мемном» токене

Неизвестному пользователю удалось за три месяца заработать более $3 млн при помощи «мемного» токена Shibnobi (SHINJA).
РБК06:46

Москва обвинила Варшаву в препятствовании запуску «Северного потока – 2»

Ранее журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик написал, что новый газовый контракт с Пекином на прокачку газа по дальневосточному маршруту делает Москву все менее зависимой от поставок в Европу.
Газета.Ru08:07

Глава МИД России Лавров допустил возможность договориться с НАТО по гарантиям безопасности

У России есть возможность договориться с Североатлантическим альянсом по вопросам гарантий безопасности в Европе.
Lenta.ru07:56

Песков заявил о соблюдении протокола при нарушении границ иностранными кораблями

Российские военные строго придерживаются существующих протоколов при вторжении иностранных судов в территориальные воды России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс05:52

Киркорова на шоу «Маска» возмутили слова Тодоренко о фигуре Лорак

Регина Тодоренко предположила, что под одним из эффектных костюмов скрывается Ани Лорак, обсудив ее фигуру.
Monavista Daily02:23

Министры обороны Белоруссии Хренин и Украины Резников провели переговоры

Согласно сообщению, во время разговора министр обороны Белоруссии Хренин "отметил, что народ Украины был и будет для Беларуси братским народом, Беларусь не является инициатором напряженности в отношениях Беларуси и Украины".
РИА Новости07:27