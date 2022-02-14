Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда допустить к участию в личном турнире Олимпиады 2022 года в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву.
Ранее журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик написал, что новый газовый контракт с Пекином на прокачку газа по дальневосточному маршруту делает Москву все менее зависимой от поставок в Европу.
Согласно сообщению, во время разговора министр обороны Белоруссии Хренин "отметил, что народ Украины был и будет для Беларуси братским народом, Беларусь не является инициатором напряженности в отношениях Беларуси и Украины".