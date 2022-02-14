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Чубайс заявил о «совсем другой жизни» России в случае введения платы за углеродные выбросы

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс призвал как можно скорее ввести в стране плату за углеродные выбросы.
Lenta.ru
Сахалинская область выбрана пилотным регионом для опробования системы торговли квотами на выбросы.
РБК
Чубайс считает, что льготы в итоге отменят в 2030 году, но все равно раньше, чем изначально планировала Еврокомиссия.
РБК
Текущая стоимость квот на выбросы парниковых газов в европейской системе EU ETS составляет €91 ($104) за тонну углекислого газа.
РБК

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Чубайс предрек России «совсем другую жизнь» после введения платы за углеродные выбросы
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Чубайс предсказал «совсем другую жизнь» из-за платы за углерод
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