Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту России по признанию самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
«Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом», — заявил Гаджимагомедов в ходе выступления в рамках круглого стола, который проходит в Совете Федерации.
Американская журналистка Кристи Бреннан оценила решение Спортивного арбитражного суда дать возможность российской фигуристке Камиле Валиевой выступить завтра в одиночной программе на Олимпиаде в Пекине.