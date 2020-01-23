Политика

РИА НовостиРИА НовостиЧубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
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Чубаров назвал дату марша на Крым

РИА Новости18:44

На Украине анонсировали дату вторжения в Крым

Lenta.ru17:18

Рефат Чубаров анонсировал дату вторжения в Крым

Московский Комсомолец18:20

Бывший депутат Рады назвал дату «марша на Крым»

RT на русском20:27

На Украине назвали дату марша на Крым

Известия19:59

Украина назвала дату вторжения в Крым

URA.Ru19:35

Экс-депутат Рады назвал дату марша Меджлиса на Крым

Газета.Ru19:17
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Происшествия

В омской больнице пенсионеру отказались делать перевязку

Омич рассказал, что сотрудники Городской клинической больницы № 11 отказались делать перевязку ног его пожилому отцу.
БК55 вчера в 01:04
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Общество

Жителей Алтая предупредили еще об одном мощном снежном шторме

Напомним, что 17-19 января Алтайский край оказался в зоне мощного снежного шторма, последствия которого устраняют до сих пор.
Российская газета вчера в 04:53
Здоровье

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 20:05
Политика

Трамп обновил рекорд по количеству твитов за день

Глава американского государства Дональд Трамп обновил личный рекорд по количеству размещенных им за сутки в своем аккаунте в Twitter публикаций.
Московский Комсомолец 20:59
Политика

Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.
РБК 13:33
Общество

В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском 18:47
Происшествия

Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:25
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК 10:20
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль 11:28
Происшествия

Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев

Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
ТАСС 10:42
Политика

Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором

РБК 03:37
Политика

В России объявлен новый состав правительства

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
REGNUM 00:49
Здоровье

4 способа, как побороть плохой запах изо рта, назвал индийский врач

Четыре способа, как побороть плохой запах изо рта, назвал индийский врач Прерна Танеджа.
Ugpressa.ru 16:10
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия 19:29
Общество

Онищенко рассказал о происхождении нового коронавируса

Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
Известия 14:23
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 16:52
Здоровье

В Северной Осетии появится рейтинг врачей

Участники прошедшего совещания Проектного офиса обсудили концепцию платформы «Рейтинг медицинских работников».
Gradus.pro 10:58
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Интерфакс 17:55
Политика

Назначен новый глава Пенсионного фонда России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.
Lenta.ru 17:19
Армия и оружие

Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии

Avia.pro вчера в 19:02
Общество

Макрон накричал на израильских полицейских

В Иерусалиме президент Франции Эммануэль Макрон вступил в перепалку с полицейскими, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 17:50
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Политика

Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» США

Украина является "огромным торговым партнером" для США, поэтому ситуация в республике имеет большое значение для Вашингтона.
Российская газета 16:44
Культура

Путин поздравил с юбилеем Валентину Талызину

С 85-летием народную артистку России поздравил президент России Владимир Путин.
Культуромания 02:11
Экономика

Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
РБК 05:18
Экономика

Дерипаска назвал виновных в бедности России

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Lenta.ru 08:33
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
Футбол

Российские клубы в 2019 году потратили на трансферы 285,6 млн долларов

Отмечается, что 5 миллиардов из суммы европейских трансферов пришлись на клубы пяти стран: Англии (1518,7 млн долларов), Испании (1286,6), Италии (873), Германии (686,2) и Франции (684,2). Россия (285,6) заняла шестое место в данном списке, при этом из российских клубов в 2019 году было совершено международных трансферов на 100,4 миллиона, что на 16,6% больше, чем годом ранее.
РИА Новости 08:31
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