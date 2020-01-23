Политика
РИА НовостиЧубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
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Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле
Неизвестный открыл огонь в Сиэтле (американский штат Вашингтон). Жертвой трагедии стал один человек.
Шоу-бизнес
Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина спела на французском
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри растут очень талантливыми и всесторонне развитыми.
Кино
Назван главный герой приквела «Голодных игр»
В 2020 году состоится релиз литературного приквела к "Голодным играм" писательницы Сьюзен Коллинз под названием "Баллада о певчих птицах и змеях".
Политика
Краснов принес присягу при вступлении в должность генпрокурора
Игорь Краснов принес присягу во время вступления в должность генпрокурора России.
Армия и оружие
Страшная правда: как во время боевых действий в Донбассе ВСУ жгли машины с беженцами
В ленте директор школы в поселке Хрящеватое под Луганском Евгения Пшениченко рассказала, как к ним приезжали военные ВСУ и уговаривали покинуть населенный пункт, говоря, что иначе они все будут убиты.
Политика
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Политика
Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.
Происшествия
Медики не подтвердили коронавирус у прилетевшего в Петербург китайца
Ранее сообщалось, что в Северной столице два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус, жертвами которого в КНР стали 17 человек.
Футбол
Шандор Варга: «К Соболеву сохраняется предметный интерес в Англии»
Известный агент Шандор Варга, компания которого занимается делами нападающего ЦСКА Федора Чалова, не стал комментировать интерес к игроку армейцев со стороны английских клубов.
Гаджеты
Складной смартфон Motorola Razr выйдет в продажу 6 февраля
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Политика
Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении
Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
Политика
В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме
Ранее в среду помощник президента Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
Футбол
ВЭБ начал переговоры о продаже акций футбольного ЦСКА
Корпорация ВЭБ.РФ, являющаяся владельцем 75% акций футбольного ЦСКА, начала переговоры с инвесторами о продаже части имеющихся в ее распоряжении ценных бумаг клуба.
Политика
Экс-министр здравоохранения Скворцова стала главой ФМБА
Гаджеты
Xiaomi предлагает в РФ популярные смартфоны со скидкой до 50%
Китайская компания в России запустила большую распродажу смартфонов, в рамках которой на некоторые устройства будет действовать скидка до 50%.
Общество
В России уменьшилось число пенсионеров
В России в 2020 году уменьшилось число пенсионеров по причине проведённой реформы. Такое заявление сделал глава ПФР Антон Дроздов.
Здоровье
Владимир Шкарин рассказал волгоградцам, как уберечься от коронавируса
От коронавируса уже скончались шесть человек. Владимир Шкарин в своем профиле в соцсети перечислил основные симптомы болезни.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Политика
Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Происшествия
Глава АСА Яценко прокомментировал арест Александра Емельяненко
Глава Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко заявил, что арест Александра Емельяненко в Анапе на семь суток не помешает бойцу смешанных единоборств подготовиться к турниру АСА, который пройдет 3 апреля в Москве.
Шоу-бизнес
Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс устроилась посмотреть фильм полностью обнаженной
В своем инстаграм Эвелина Бледанс часто публикует пикантные фото из своей жизни, но в этот раз она по-настоящему удивила.
Наука
Ученые: Предки человека вредили биоразнообразию еще миллионы лет назад
Ученые утверждают, что предки человека вредили биоразнообразию в Восточной Африке, являясь главной причиной массовых вымираний хищников.
Игры
Horizon: Zero Dawn выйдет на ПК
Политика
Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit
Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
Наука
Создана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Специалисты Калифорнийского технологического института поставили задачу доработать ранее созданную сверхбыструю камеру.
Экономика
Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.