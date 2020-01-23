Политика

РИА НовостиРИА НовостиЧубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
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Объявивший о подготовке «марша на Крым» назвал дату начала акции

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Бывший депутат Рады назвал дату «марша на Крым»

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Чубаров назвал дату марша на Крым

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Украина назвала дату вторжения в Крым

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Рефат Чубаров анонсировал дату вторжения в Крым

Московский Комсомолец18:20

На Украине анонсировали дату вторжения в Крым

Lenta.ru17:18
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Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле

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Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина спела на французском

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри растут очень талантливыми и всесторонне развитыми.
Srnsk 21:05
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Назван главный герой приквела «Голодных игр»

В 2020 году состоится релиз литературного приквела к "Голодным играм" писательницы Сьюзен Коллинз под названием "Баллада о певчих птицах и змеях".
Kinonews.ru 14:05
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Краснов принес присягу при вступлении в должность генпрокурора

Игорь Краснов принес присягу во время вступления в должность генпрокурора России.
Известия 03:24
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Страшная правда: как во время боевых действий в Донбассе ВСУ жгли машины с беженцами

В ленте директор школы в поселке Хрящеватое под Луганском Евгения Пшениченко рассказала, как к ним приезжали военные ВСУ и уговаривали покинуть населенный пункт, говоря, что иначе они все будут убиты.
ТК Звезда 22:19
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Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России

Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Российская газета 06:36
Политика

Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.
РБК 13:33
Происшествия

Медики не подтвердили коронавирус у прилетевшего в Петербург китайца

Ранее сообщалось, что в Северной столице два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус, жертвами которого в КНР стали 17 человек.
НТВ 12:45
Футбол

Шандор Варга: «К Соболеву сохраняется предметный интерес в Англии»

Известный агент Шандор Варга, компания которого занимается делами нападающего ЦСКА Федора Чалова, не стал комментировать интерес к игроку армейцев со стороны английских клубов.
Спорт-Экспресс 13:08
Гаджеты

Складной смартфон Motorola Razr выйдет в продажу 6 февраля

Игромания.ру 13:29
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Политика

Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
РБК 09:04
Политика

В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме

Ранее в среду помощник президента Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
РИА Новости 16:31
Футбол

ВЭБ начал переговоры о продаже акций футбольного ЦСКА

Корпорация ВЭБ.РФ, являющаяся владельцем 75% акций футбольного ЦСКА, начала переговоры с инвесторами о продаже части имеющихся в ее распоряжении ценных бумаг клуба.
ProstoProSport 22:18
Политика

Экс-министр здравоохранения Скворцова стала главой ФМБА

Свободная Пресса 19:56
Гаджеты

Xiaomi предлагает в РФ популярные смартфоны со скидкой до 50%

Китайская компания в России запустила большую распродажу смартфонов, в рамках которой на некоторые устройства будет действовать скидка до 50%.
Astera вчера в 02:30
Общество

В России уменьшилось число пенсионеров

В России в 2020 году уменьшилось число пенсионеров по причине проведённой реформы. Такое заявление сделал глава ПФР Антон Дроздов.
Актуальные Новости вчера в 00:31
Здоровье

Владимир Шкарин рассказал волгоградцам, как уберечься от коронавируса

От коронавируса уже скончались шесть человек. Владимир Шкарин в своем профиле в соцсети перечислил основные симптомы болезни.
Волгоградская правда 07:21
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru 15:24
Политика

Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Газета.Ru 18:45
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Глава АСА Яценко прокомментировал арест Александра Емельяненко

Глава Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко заявил, что арест Александра Емельяненко в Анапе на семь суток не помешает бойцу смешанных единоборств подготовиться к турниру АСА, который пройдет 3 апреля в Москве.
Вести.Ru 08:20
Шоу-бизнес

Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Известия 11:27
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Никитин проверил работу центра амбулаторной онкопомощи в Павлове

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Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс устроилась посмотреть фильм полностью обнаженной

В своем инстаграм Эвелина Бледанс часто публикует пикантные фото из своей жизни, но в этот раз она по-настоящему удивила.
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Ученые: Предки человека вредили биоразнообразию еще миллионы лет назад

Ученые утверждают, что предки человека вредили биоразнообразию в Восточной Африке, являясь главной причиной массовых вымираний хищников.
Дни24 вчера в 02:04
Игры

Horizon: Zero Dawn выйдет на ПК

ЭндлессГеймОвер вчера в 16:06
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Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit

Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
РБК 19:17
Наука

Создана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов

Специалисты Калифорнийского технологического института поставили задачу доработать ранее созданную сверхбыструю камеру.
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Экономика

Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом

Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Lenta.ru 08:33
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