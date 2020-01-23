Политика

РИА НовостиРИА НовостиЧубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
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Чубаров назвал дату марша на Крым

РИА Новости18:44

На Украине анонсировали дату вторжения в Крым

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Рефат Чубаров анонсировал дату вторжения в Крым

Московский Комсомолец18:20

Украина назвала дату вторжения в Крым

URA.Ru19:35

Экс-депутат Рады назвал дату марша Меджлиса на Крым

Газета.Ru19:17

На Украине анонсировали «пеший марш на Крым»

REGNUM19:17

Экс-депутат Рады назвал дату «вторжения» в Крым

РЕН ТВ19:24
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Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
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Бойкова и Козловский выиграли короткую программу с мировым рекордом

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Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
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Парламент Великобритании одобрил Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter.
Lenta.ru 13:46
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В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
РИА Новости 16:31
Биатлон

Расписание 6-го этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке

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ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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Дубль Гризманна позволил «Барселоне» победить «Ибицу» в Кубке Испании

Только на 72-й минуте матча французский форвард гостей Антуан Гризманн сравнял счёт.
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Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone

Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
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Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
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Диетолог предупредил, что ожирение может быть заразным

Ожирение – не вирус и не может передаваться от человека к человеку, но бывают исключения; возможны случаи "социального заражения" ожирением, рассказал в интервью радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
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Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

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В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
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В Думу внесен законопроект об отмене НДФЛ и НДС

Депутат Госдумы Андрейченко А.В. внес в нижнюю палату проект закона об отмене большей части налоговых платежей на дальневосточных территориях.
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Комитет Госдумы по информполитике возглавит Хинштейн

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В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов

В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
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Минздрав назвал коронавирус в Китае угрозой населению России

Новый тип коронавируса 2019-nCoV, распространяющийся в Китае, представляет собой угрозу для населения РФ.
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Сегодня, 22 января мужская сборная России уступила команде Венгрии в матче ¼ финала чемпионата Европы.
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США хотят запретить гражданам Белоруссии и Киргизии въезжать в страну

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За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
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Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
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Прорыв канализационного коллектора случился в Нижнем Новгороде

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Детские сады эвакуируют в Хабаровске из-за сообщения об опасности

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